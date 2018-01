Tammikuun puolivälissä voimaan astuneen maksupalvelulain sallimien uusien maksupalvelujen syntyminen vie aikaa. Näiden palveluiden avulla kuluttaja voi esimerkiksi tarkastella monen eri pankin tilejä yhdessä paikassa.

Syynä palveluiden hitaaseen etenemiseen on, että EU:n uusi maksupalveludirektiivi on vasta sääntelykehikko. Tekniset standardit on jo luotu, mutta ne tulevat voimaan vasta 18 kuukauden siirtymäajan päätyttyä siitä, kun EU-parlamentti ja EU-neuvosto ovat hyväksyneet ne. Siirtymäaika päättyy syksyllä 2019.

– Nyt eletään tietynlaisessa välitilassa, että on yleiset velvoitteet, mutta tarkempaa teknistä sääntelyä ei ole vielä voimassa, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Paula Hannula.

Maksupalvelulaki perustuu EU:n maksupalveludirektiiviin, jonka tavoitteena on Hannulan mukaan luoda markkinat uusille maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluille.

– Kun tällainen mahdollistetaan, sen ympärille kehittyy lisäpalveluita, jotka ovat kuluttajille hyödyllisiä, arvioi Finanssialan johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen.

Finanssivalvonnan lakimies Sanna Atrila huomauttaa, että uusien palvelujen rakentaminen voi jo alkaa, koska standardit ovat tiedossa.

– Nyt on aikaa puolitoista vuotta rakentaa palveluja, Atrila sanoo.

Teknisissä standardeissa määritellään uusien palveluiden turvallisuusvaatimukset. Vaatimukset ovat olennaisia, sillä kuluttaja joutuu jossakin vaiheessa käyttämään pankkitunnuksiaan.

– Ei siinä varsinaisesti luovuteta tunnuksia kenellekään ulkopuoliselle. Siitä ei ole kyse, Atrila painottaa.

Verkkokauppojen kaltaisiksi

Käytännössä putki asiakkaalta pankkiin maksupalveluyrityksen kautta voidaan toteuttaa useilla tavoilla. Ne voidaan rakentaa esimerkiksi verkkokauppojen kaltaisiksi, vaikka tekniikka taustalla on erilainen.

– On hyvinkin mahdollista, että se näyttäytyy asiakkaalle ihan samannäköisenä kuin nykyiset maksunapit verkkokaupoissa, Atrila ennakoi.

Maksupalveluyritykset tarvitsevat omat tunnuksensa pankkiin. Tililläsi operoidaan omilla tunnuksillasi maksupalveluyrityksen omilla tunnuksillaan tarjoaman väylän kautta.

– Silloin kolmas osapuoli ei saa tunnuksiasi käyttöönsä, Tolvanen sanoo.