Uusistakin puusilloista löytynyt poikkeuksellisia lahovaurioita – kaikki Väylän vastuulla olevat sillat tarkastukseen

Puukantisissa silloissa ympäri Suomea on parin viime vuoden aikana havaittu poikkeuksellisia lahovaurioita, kertoo Väylä, joka vastaa muun muassa valtion tieverkon kehittämisestä ja kunnossapidosta.

Lahovaurioita löytyy erityisesti vuoden 2007 jälkeen rakennetuista puusilloista, sillä nykyiset kyllästeet eivät tarjoa riittävää suojaa lahottajasientä vastaan.

Väylän mukaan lahoaminen tapahtuu nopeasti, nuorimmat lahonneet puukannet ovat olleet vain kuusi vuotta vanhoja. Sillan puinen kansi saattaa näyttää terveeltä ulospäin, mikä vaikeuttaa ongelman havaitsemista.

Maanteiltä on tähän mennessä tarkastettu 34 siltaa, joista 5 oli vaurioitunut. Näiden lisäksi tiedossa on 6 muuta kohdetta Helsingistä Oulun korkeudelle saakka.

Väylä käy läpi vastuullaan olevat puukantiset sillat, jotka on rakennettu tai puukansi on uusittu nykyisillä ohjeilla. Näitä on noin 250. Viraston mukaan tarkastettavat sillat sijaitsevat enimmäkseen vähäliikenteisillä teillä.

Lahonneet rakenteet korvataan uusilla kansilla. Lisäksi tutkimuksia laajennetaan siltojen muihin puurakenteisiin.