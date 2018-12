Uusnatsit alkaneet kokoontua mielenosoitukseen

Ihmisiä on alkanut kokoontua uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitukseen Helsingin Kaisaniemeen. STT:n paikalla olevan toimittajan mukaan mielenosoittajia oli kello kolmen jälkeen parisataa.

Kokoontuneiden joukossa on muun muassa Soldiers of Odin -katupartioliikkeen jäseniä. Myös Vastarintaliike on saapunut paikalle ja alkanut organisoida kulkuetta.