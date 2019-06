Uuteen sairaala Novaan tulee paranemista edistävää taidetta – vaikutus voidaan jopa mitata

Uuden Sairaala Novan sisustukseen ja taiteeseen valitun luontoteeman odotetaan konkreettisesti auttavan potilaita. Useiden tutkimusten mukaan luontoympäristöllä on elvyttäviä ja terveyttä tukevia vaikutuksia. Jyväskylän yliopistossa on selvitetty luontokokemuksen laskevan stressitasoa ja sykkeitä sekä alentavan verenpainetta nopeastikin.

Vuonna 2020 valmistuvassa Keski-Suomen uudessa keskussairaalassa kävijät imaistaan Keski-Suomen kansallispuistojen tunnelmaan.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Katajan mukaan myös taide sopii luontevasti sairaalaan, sillä sairaaloissa on aina ollut jonkinlaista taidetta.

– Luostarien sanitaarioissa oli uskonnollista taidetta ja monissa myöhemmin rakennetuissa sairaaloissa on saattanut olla erityisen korkeatasoistakin taidetta huipputekijöiltä.

Hän kertoo, että tutkimuksella on selvitetty taiteen vaikuttavan ihmiseen jopa fyysisesti mitattavana ilmiönä. Sairaalaolosuhteissa asiaa on tutkittu esimerkiksi ­lämpökameralla.

Kun ympärillä on taidetta, ihmiset ovat Katajan mukaan sosiaalisempia ja tyytyväisempiä oloonsa sairaalassa. He myös tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja mukavammaksi, ja lisäksi taiteella on vaikutusta ihmisen kokemukseen ajan kulusta – ja jopa omasta identiteetistä. Taide liittää ihmisen sairaalan ulkopuoliseen maailmaan ja elämään siellä.

– Visuaalisella ilmeellä, oli se sitten maalattua taidetta tai vaikkapa luontoteemaa kuvina, on selvästi osoitettu vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja mielialaan. Ei kuitenkaan voida sanoa, että nämä suorastaan parantaisivat sairauksia, mutta ne ehdottomasti auttavat ja tukevat paranemisen psykofyysistä prosessia.

Katajalle itselleen läheisin luontoteema on järvimaisema kesäaamuna. Hän korostaa, että taiteesta voivat hyötyä aivan kaikki potilaat.

– Mielenterveyden häiriöissä ja vakavissakin mielen sairauksissa taidetta, kuten maalausta, musiikkia ja tanssia, voidaan käyttää myös terapiamuotona. Tässä tietysti potilas on aktiivinen toimija, ei vain passiivinen tarkkailija.

Tällä hetkellä keskussairaalan rakennustyöt ovat siinä vaiheessa, että Kukkumäen maisemaa tummana ja jyhkeänä hallitsevan valtavan monoliitin sisuksissa aukeaa jo toisenlainen, värikäs maailma. Sinistä, vihreää, turkoosia, keltaista. Joihinkin oviin on jo ilmestynyt tyylikkäitä heiniä ja havupuun oksa. Vastasyntyneiden osastolla seikkailee sorsia – ja mitä suloisimpia sorsanpoikasia.

Kirurgian osaston käytävälle taas ollaan parhaillaan kiinnittämässä taidevalokuvia maisemista.

Projektipäällikkö Jari Ilves esittelee sairaalaa muistutellen, että keskeneräistä taidetta ei vielä saa valokuvata.

Ja eipä sitä paljon ole kuvattavanakaan, sillä valtaosa teoksista tuodaan rakennukseen vasta aivan rakennustöiden loppumetreillä. Tosin toivottavasti ei aivan liian loppumetreillä, toivovat niin Ilves kuin Novan taidekoordinaattori Teija Isohauta.

– Taiteilijat eivät ole pystyneet toimittamaan teoksia aivan vaaditussa aikataulussa, mutta olen sitä mieltä, että laatu ennen kaikkea, Isohauta toteaa.

Lisäksi julkisiin tiloihin ja julkisivuun on tulossa niin valtavia teoksia, että pelkästään niiden paikalleen saaminen vaatii aikaa, rahaa ja aimo annoksen mielikuvitusta.

Esimerkiksi luentosalin ulkoseinälle on tulossa 120-neliöinen massiivipuuteos ja aulakäytävän portaikkoon ripustetaan kaksi valtavaa siipeä. Sairaalan pääsisäänkäynnin julkisivuun on tulossa suurikokoinen metalliteos, joka yhdessä luonnonvalon kanssa tekee sairaalan julkisivusta jatkuvasti muuttuvan valoteoksen.