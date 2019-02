Uutisanalyysi: Ovatko uudet postimerkit jäämässä taas Postin ainoaksi ilonaiheeksi?

Postille on jälleen sadellut uusia iskuja.

Eilen perjantaina julkisuuteen levisi tieto siitä, että Posti muuttaa poste restante -lähetysten noutamisen maksulliseksi maaliskuun alusta alkaen. Muun muassa Vailla Vakinaista Asuntoa ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö älähtivät: 3,10 euron maksu per noutokerta on muutamalla sadalla eurolla kuussa sinnittelevälle asunnottomalle kohtuuton. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson teki asiasta eduskunnalle kirjallisen kysymyksen arvellen Postin päätöksen olevan postilain hengen vastainen.

Poste restante -palvelu on yksityishenkilöille tilapäiseen postin vastaanottoon tarkoitettu palvelu. Sillä on Postin kuluttajakirjepalveluista vastaavan Noora Laaksosen mukaan 35 000 käyttäjää Suomessa. Tiedossa ei ole, kuinka moni heistä on asunnottomia.

Ylen aamu-tv:ssä perjantaina vieraillut Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura puolestaan kannusti suomalaisia Suomi.fi-viestipalveluun. Jos 100 000 suomalaista ottaa sen käyttöön helmikuun loppuun mennessä, Heikura, Väestörekisterinkeskuksen ylijohtaja Janne Viskari sekä heidän virkamiehensä hiihtävät vapaa-ajallaan 10 000 kilometriä.

Virkamiehet ladulla on tempaus viranomaisten kanssa sähköisesti asioinnin lisäämisen ja paperipostin vähentämisen puolesta. Virkamiehetladulla.fi-osoitteessa Suomi.fi-viestipalvelun käyttöönottoa perustellaan muun muassa sillä, että näin "postin kulkuun ei kulu aikaa". Asiaa alleviivataan vielä kuvalla, jossa yhdistyvät etana ja kirjekuori.

Verohallinto lähettää suomalaisille vuosittain noin 20 miljoonaa kirjettä, ja Heikuran mukaan yhden kirjeen lähettäminen maksaa noin euron. Kirjepostin vähentäminen olisi siis silkkaa säästöä Verohallinnolle, muttei luonnollisestikaan Postille.

Tammikuun lopussa Posti ilmoitti jälleen uusista yt-neuvotteluista. Syynä niille on jaettavan postin määrän lasku.

Postin palkkalistoilla on nykyään noin 20 000 henkilöä. Vuonna 2009 Postin (tuolloin Itellan) palveluksessa oli Suomessa 23 500 henkilöä.

Postin viime vuosien uudet liiketoimintamuodot ruohonleikkuusta bensanhintojen tarkkailuun ovat herättävät lähinnä irvailua ja ihmetystä. Tämän vuoden tammikuussa Posti julkaisi 19 häiriötiedotetta, joista suurin osa kuului: "Postin perusjakelussa paikoitellen viivettä", ja sama on jatkunut tässä kuussa. Perusteluiksi on usein kerrottu huonot sääolosuhteet ja äkilliset sairauspoissaolot.

Kun Posti ei kykene suoriutumaan edes perustehtävistään, niin hieman hirvittää, että Posti lähti mukaan hoiva-alalle pari vuotta sitten. Posti Kotipalvelut Oy:n toimialana on "sosiaali-, terveydenhuollon-, hyvinvoinnin-, hoiva- ja kodinhoitopalveluiden tuottaminen sekä alan henkilöstö- ja laitevuokraus."

Suotavaa toki olisi, että positiivisiksi Posti-uutisiksi nousisi jatkossa jotain muutakin kuin se, miltä uudet postimerkit näyttävät.

Lähteet: Helsingin Sanomat, Yle, MTV Uutiset, Savon Sanomien arkisto.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.