Uutisanalyysi: Politikointi poliisien määrästä jälleen käynnissä – "Ikävät uutiset pysäyttävät hetkeksi"

Porvoon järkyttävät poliisiampumiset ovat käynnistäneet jälleen kerran keskustelun poliisin määrärahoista. Tästä aiheesta hallitus ja oppositio vääntävät kättä vuosittain.

Kokoomus on nyt kritisoinut sekä pääministeri Antti Rinteen (sd.) että sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) näkemyksiä siitä, että nykyinen hallitus lisää poliisien määrää toisin kuin edeltäjänsä. Erityisesti opposition hampaisiin on noussut Ohisalon twiitti, jossa hän kirjoitti, ”vasta Rinteen hallitus on se, joka kääntää suunnan poliisien määrässä”.

Kaksi ääripäätä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi Ilta-Sanomissa, että on väärin väittää, että resursseja ei annettu. Orpon mukaan poliisien määrä lähti jyrkkään laskuun Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen aikana. Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana poliisien määrä jatkoi aluksi laskua ja vuonna 2017 poliiseja oli enää 7 266.

Maahanmuuttokriisin ja Turun terrori-iskun jälkeen määrä kääntyi kuitenkin kasvuun. Tämän vuoden tammi–heinäkuussa poliiseja oli 7 390.

Kokoomuksen kritiikin Ohisalon twiittiä kohtaan ymmärtää, sillä vihreiden vaihtoehtobudjetit parilta viime vuodelta osoittavat, että vihreät vaativat lisäpanostuksia ilmastonmuutokseen, koulutukseen ja köyhyyden torjuntaan satoja miljoonia euroja. Vaatimukset poliisien määrän lisäämisestä sieltä sen sijaan puuttuvat lukuun ottamatta harmaan talouden torjuntaa kahdella miljoonalla eurolla.

Budjetin lähetekeskustelussa viime syksynä 20.9. oppositiossa olleet vihreät eivät vaatineet poliisille lisää rahaa toisin kuin oppositiossa olevat perussuomalaiset. Viime viikolla perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vaati Suomeen lähes 6 000:ta poliisia lisää, mikä on käytännössä mahdotonta toteuttaa.

Lisäkiista budjettiriiheen?

Poliisien määrästä on tulossa yksi lisäkiista hallituksen budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen peräsi ryhmänsä kesäkokouksessa hallitusohjelman toimien muuttamista todeksi jo ensimmäisessä budjettiriihessä. Hallitusohjelmassa on sovittu, että poliisien määrää nostetaan 300 virkamiehellä 7 500 henkilötyövuoteen.

Rinne toppuutteli Kurvista ja sanoi, etteivät rahat tule riittämään kaikkeen ilman, että jostain peruutetaan. Toisena ongelmana on poliisien koulutus. Poliisien määrää voidaan lisätä ainoastaan porrastetusti sitä mukaa, kun heitä koulutetaan lisää.

Koulutuspaikkojen määrä laskee

Rinteen ja Ohisalon näkemykset poliisien lisäämisestä joutuvat hieman outoon valoon, kun lukee poliisiammattikorkeakoulun rehtorin Kimmo Himbergin haastattelun ( Uutissuomalainen 20.6.). Hän arvioi, että ensi vuoden koulutuspaikkojen määrä laskee jopa alle kolmensadan. Vielä tänä vuonna poliisikoulutukseen otetaan 400 opiskelijaa.

Syynä aloituspaikkojen vähentämiseen on Rinteen hallituksen kirjaus, jonka mukaan poliisien määrä nostetaan vaalikauden aikana 7 500:aan. Poliisihallitus esitti poliisien määrän kasvattamista 7 850:een.

– Nyt joudumme sopeuttamaan paikkamäärän tähän hallitusohjelman kirjaukseen. Tarkoitus ei ole kouluttaa poliiseja työttömiksi, Himberg sanoi.

"Poliitikkojen katsottava itseään peilistä"

Kahdeksan vuotta eduskunnan hallintovaliokunnassa poliisiasioita seurannut Mika Kari (sd.) kehottaa poliitikkoja katsomaan itseään peiliin.

– Nyt vasta ikävien, valitettavien ja surullisten tapahtumien kautta havahdutaan hetkeksi, että poliisikin tarvitsee työkavereita ja riittäviä resursseja. Niin Turun tapaus parin vuoden takaa kuin Porvoon ampumiset ovat uutisissa aina tietyn ajan, mutta helposti unohdetaan, että poliisien resurssit on viety pieniin.

– Ne kirjaukset, jotka tehtiin hallitusohjemassa määrärahojen lisäämiseksi, ovat vasta alkuraapaisua, Kari jatkaa.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.