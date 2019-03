Uutisanalyysi: Sote-uudistuksen kaatumisen suurin syyllinen on selvillä, koska pääministeri Sipilä myönsi sen itse jo kuukausi sitten

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei tällä kertaa vain uhannut marssia presidentin luo vaan kävi jättämässä hallituksen eroanomuksen presidentille aamulla.

Tänään varmistui, että hallituksen ajama sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kaatui. Siitä seurasi, että hallituskin kaatui.

Eduskunnassa on jo viikkoja kyttäilty, kenen syyksi sote-uudistuksen kaatuminen onnistutaan sälyttämään, jos ja kun sote kaatuu.

Hallituksen erolla keskusta pyrkii todella konkreettisesti vierittämään syyn kokoomuksen niskaan. Esimerkiksi keskustan kansanedustaja Pekka Puska julisti jo soten kaatumisen kokoomuksen ja opposition syyksi. Syyttömiksi siis jäisivät vain hallituspuolueet keskusta ja siniset.

Kokoomus halusi sote-uudistukseen kaikille muille puolueille vaikeasti nieltävän perusterveydenhuollon valinnanvapauden. Suoraviivaisesti ilmaistuna valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan eli suomalaisen oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja.

Valinnanvapaus olisi toteutuessaan lisännyt yksityisten yritysten roolia terveydenhoidossa. Sitä samaa suuntausta Juha Sipilä on entisenä yritysjohtajana ja esimerkiksi yritysjohtajataustaisen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) viimeisenä tukijana itsekin vaalinut monessa eri uudistuksessa, joita hallitus on pyrkinyt edistämään tällä vaalikaudella.

Alkuvuoden ajan on uutisoitu vanhustenhoidon heikosta tilasta Suomessa. Tikun nokkaan ovat joutuneet erityisesti isot yksityiset terveysyhtiöt. Jo vaalikonevastauksista on näkynyt, että keskustelu on kääntänyt tuulen markkinavetoisuutta vastaan muidenkin kuin sote-kysymysten kohdalla.

Tosipuheessa sote-uudistuksen kaatumisen ja hallituksen kaatumisen syyllistä ei tarvitse hakea. Se on Juha Sipilä.

Hän myönsi syyllisyytensä jo etukäteen, kuukausi sitten politiikan toimittajien tentissä.

– Pääministeri on syyllinen siihen, jos joku menee pieleen, Sipilä sanoi.

Historia toistaa itseään

Sote-uudistuksen kaatumisessa ei ole mitään uutta, niin se kaatui viime eduskuntavaalien allakin 2015. Silloin puikoissa oli pääministeripuolueena kokoomus ja sote-asioista vastaavana ministerinä Susanna Huovinen (sd.). Ero tämän päivän ja neljän vuoden takaisen välillä on kuitenkin iso, koska neljä vuotta sitten ei lopulta ollut enää kyse uudistuksesta, jota hallitus olisi ajanut jokaisen löytämänsä kissan ja koiran avulla ja todella niukalla enemmistöllä. Sellainen sote-uudistus kaatui viime vaalikaudella jo aikaisemmin, kun Jyrki Kataisen (kok.) johtaman hallituksen sote-uudistus karahti kiville jo hallituskauden alkutaipaleella, koska se kytkettiin kuntauudistukseen.

Nyt ongelmiksi tulivat sekä sote-uudistuksen kytkeminen maakuntauudistukseen että valinnanvapauden ajaminen sote-uudistuksen sisään aluksi sovittua aikaisemmin. Siinä mielessä sekä keskusta että kokoomus ovat syyllisiä oman sote-mallinsa kaatamiseen.

Suurin syyllinen on kuitenkin pääministeri Sipilä, joka aikoinaan nuo kytkennät on sallinut. Maakuntamallia hän on vahvasti toki myös itse ajanut.

Messiaasta rasitteeksi

Entinen keskustan messias on ollut pitkään keskustalle rasite lukujenkin valossa. Sipilän suosion päivät ovat takana ja todennäköisesti sinne myös jäävät.

Keskustan kentällä oli selvästi viime päivinä ainakin jonkin verran toiveita jopa siitä, että Sipilä jättäisi puolueen puheenjohtajuuden ennen vaaleja. Sillä hän olisi tehnyt palveluksen puolueelle, joka olisi päässyt vaaleihin täysin puhtaalta pöydältä. Kylläkin ilman selkeää pääministeriehdokasta.

Sipilä vaikuttaa päätyneen kompromissiratkaisuun.

Hän tarjoaa keskustalle mahdollisuuden käydä jonkin verran vapaammin kohti vaaleja, kun hallitusvastuuta ei poliittisessa mielessä ole. Keskustalaiset taas pyrkivät puhumaan Sipilästä poikkeuksellista poliitikkoa, joka otti tosissaan tulos tai ulos -lupauksensa ja jätti pääministerin tehtävän, kun sote-jumi.

Vaalit kertovat, uppoaako tarina äänestäjiin. Pääministerin pallin jättäminen on nimittäin aivan yhtä hyvin nähtävissä myös tavallisena poliitikon pelastautumiskeinona: tehdään välttämättömyydestä hyve ja toivotaan, että riittävän moni äänestää jatkossakin.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen uutispäällikkö.