Pitäisikö terroristijärjestö Isisin riveihin lähteneet suomalaisnaiset evakuoida Syyriasta al-Holin leiriltä vai ei? Entä lapset? Keskustelua on käyty jo pitkään, mutta valmista ei tunnu tulevan.

– Koko Syyrian tilanne ja al-Holin tilanne vielä maan sisällä on hyvin erilainen kuin mihin olemme aikaisemmin joutuneet, kertoo ulkoministeriön (UM) konsuliasioiden yksikön päällikkö Antti Putkonen.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on useassa haastattelussa perustellut pitkää valmistelua esimerkiksi sillä, että päätös ei ole yksin Suomen vaan syyrialaisilla viranomaisilla voi olla haluja syyttää leirillä olijoita rikoksista. Toisaalta Suomessa ei tunnuta pääsevän yksimielisyyteen siitä, miten suuri turvallisuusuhka perheet täällä olisivat.

Syyriasta kehotettu jo vuosia poistumaan

Kriisien keskelle jääneitä suomalaisia autetaan normaalisti konsulipalvelulakiin perustuen, mutta se ei sovellu Syyrian tapaukseen. Lain mukaan suomalaisia nimittäin avustetaan kriisin uhatessa tai sattuessa – eli käytännössä yllättävissä tilanteissa – ja kun tosiasialliset toimintaedellytykset ovat olemassa. Pulaan joutumista Syyriassa ei voi pitää kovinkaan yllättävänä.

– Syyrian osalta meillä on ollut matkustustiedotteen taso jo vuosikausia ”poistu maasta välittömästi”. On selvää, ettei Suomella ole moneen vuoteen ollut mahdollisuuksia antaa konsulipalveluita Syyrian kaltaisessa maassa tai avustaa evakuoinnissa. Tämä on todettu myös Syyriaa koskevassa matkustustiedotteessamme, Antti Putkonen sanoo.

Syyrian matkustustiedote nousi viisiportaisen asteikon korkeimmalle tasolle jo heinäkuussa 2011.

Putkosen mukaan on harvinaista, että suomalaisia matkustaa ehdoin tahdoin sota-alueelle.

Evakuointilento tuo harvoin kotiin asti

Mutta millaisissa tapauksissa Suomi sitten päätyy evakuointiin? Ainakin hyvin harvoin, 2000-luvulla seitsemän kertaa. Antti Putkosen Uutissuomalaiselle toimittamista tiedoista selviää, että viimeksi evakuoinnissa on avustettu vuonna 2017. Silloin yksi suomalainen pääsi Alankomaiden järjestämällä lennolla Irma-hirmumyrskyn tuhoalueelta Karibialta.

– Teemme kriisitilanteissa aina yhteistyötä muiden Pohjois- ja EU-maiden kanssa eli usein pystymme järjestämään mahdollisuuden päästä turvalliselle alueelle muiden maiden avustuksella. On huomionarvoista, että lähes aina avustetaan siirtymään lähimmälle turvalliselle alueelle, ei automaattisesti Suomeen saakka, Putkonen kertoo.

Vuonna 2016 Suomi järjesti muutaman suomalaisen EU-maiden lennolla Etelä-Sudanin Jubasta Ugandan Kampalaan, kun sisällissota leimahti Etelä-Sudanissa uudelleen. Kun sisällissota alun perin syttyi vuonna 2013, valtio auttoi 12 suomalaista usean maan yhteisellä lennolla Kenian Nairobiin.

Vuonna 2011 autettiin yksittäisiä suomalaisia äkillisesti sisällissotaan ajautuneesta Libyasta rajan yli naapurimaihin ja yli 70 kansalaista lennätettiin Egyptistä niin sanotun arabikevään jaloista kotimaahan.

Libyasta evakuoitiin myös vuonna 2006, kun maassa oli väkivaltaisia protesteja Muhammedia pilkkaavien pilakuvien vuoksi. Tuolloin yksittäisiä suomalaisia oli mukana Libyasta lähteneellä kansainvälisellä evakuointilennolla Kyprokselle.

Tähän asti suurin ponnistus on kuitenkin ollut vuodenvaihteen 2004–2005 tsunami Kaakkois-Aasiassa. Silloin valtio lennätti suuren määrän loukkaantuneita suomalaisia Thaimaasta Suomeen.

Tsunamievakuoinnin laskun kuittasi valtio. Tämä on poikkeus sääntöön, sillä konsulipalvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Tarvittaessa valtio lainaa rahat takaisinmaksusitoumusta vastaan.

– Lopullinen kustannus riippuu aina tilanteesta tai avustavasta valtiosta, mutta usein puhutaan hyvin kohtuullisesta kustannuksesta. Vuonna 2011 järjestetty evakuointilento Egyptistä maksoi 400 euroa matkustajaa kohden, Antti Putkonen kertoo.

Ministeriö suosittelee matkavakuutusta.

– Matkavakuutuksen merkitys on kriisitilanteissa aivan keskeinen.

Vakuutusyhtiöt kuitenkin huomioivat ulkoministeriön matkustustiedotteet. Riskialueelle matkustavan kannattaa siis tarkistaa, mitä vakuutus kattaa.

– Matkustajavakuutukset eivät ole voimassa riskialueilla, eli maassa tai alueella, johon matkustamista Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta se suosittelee poistumaan, kertoo henkilöasiakkaiden vakuutuspalveluiden vakuutuspäällikkö Atte Erkamo Pohjola Vakuutuksesta.

Rahalla voi saada vakuutuksen riskialueellekin.

Myös tavallinen matkavakuutus antaa armonaikaa, jos matkustustiedote muuttuu kesken reissun – paitsi jos matkustaja itse esimerkiksi osallistuu selkkaukseen.

Al-Holin leirillä olijoiden kotimatkan omaiset ovat luvanneet maksaa, jos sellainen toteutuu.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.