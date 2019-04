Joskus puunkaato ei onnistu suunnitellusti. Puunrunko ei rysähdä maahan asti, vaan jää nojaamaan toista puuta vasten. Tällaisen konkelon laukaiseminen voi olla kimuranttia puuhaa. Eduskuntavaalien tulos näyttää olevan konkelo, joka pistää politiikan pelimerkit uusiksi.

Lähiviikoista on tulossa vauhdikkaat. Päällimmäisinä ovat hallitustunnustelut ja -neuvottelut. Jo vaali-iltana kannunvalanta mahdollisesta hallituspohjasta kävi kuumana. SDP, perussuomalaiset ja kokoomus olivat kannatukseltaan hyvin lähellä toisiaan. Illalla yhdentoista aikaan vaalien piikkipaikka oli edelleen auki ja samalla olivat auki asetelmat hallitustunnusteluihin.

Perussuomalaiset teki pulskan vaalituloksen, mutta muut keskeiset puolueet ovat suhtautuneet nihkeästi hallitusyhteistyöhön heidän kanssaan.

Etukäteen on spekuloitu SDP:n ja kokoomuksen sinipunahallituspohjalla. Tuloslaskennan perusteella SDP:n ja kokoomuksen sinipunapohja olikin tyrkyllä. Tosin perussuomalaisten nousu voi laittaa tilannetta uusiksi. Suurimpien puolueiden kannatusluvut ovat niin läjässä, että hallitusneuvotteluista tulee erittäin kimurantit. Kun kaikkien puolueiden kannatus on alle 20 prosenttia, niin korttipakassa voi pysyä erilaisia hallitusvaihtoehtoja neuvottelujen povatun syheröisyyden takia.

Lähestyvä EU-puheenjohtajuus hallitusneuvottelujen kirittäjänä

Tukevan enemmistöhallituksen rakentaminen voi olla työlästä. Mahdollista sinipunahallituspohjaa ryydittäisivät todennäköisimmin vihreät ja RKP. Tuhtia enemmistöä sillä ei vielä synny. On mahdollista, että pohjaa päädytään hakemaan lopulta sixpackista eli tyrkyllä voisivat olla vielä hyvän tuloksen tehnyt vasemmistoliitto ja ehkä jopa kristillisdemokraatit. Jos näin laajapohjaista hallitusta lähdettäisiin hakemaan, tietäisi se entistä monimutkaisempia hallitusneuvotteluja.

Voi olla, että joka tapauksessa juhannussaunan lämmitys on jo lähellä ennen kuin maassa on uusi hallitus. Tosin heinäkuun alussa vastaan tuleva Suomen EU-puheenjohtajuus toiminee neuvottelujen kirittäjänä.

Vihreillä puheenjohtajaratkaisu heti edessä

Hallituspohjaspekulaatioiden ohella alkavaa viikkoa ryydittää eurovaaliasetelmien tarkentuminen, kun ehdokasasettelu päättyy. Puolueilla on vielä muutamia paikkoja auki viime hetkien ratkaisuille. Esimerkiksi kokoomus pantannee yhtä eurovaalien ehdokaspaikkaansa Euroopan investointipankin (EIP) varapääjohtajalle Alexander Stubbille.

Ainakin vaalivoittoon yltäneissä vihreissä käynnistyy puheenjohtajaruletti heti vaalien jälkeen. Puolueen puheenjohtajiksi haluavien tulee tällä tietoa ilmoittautua 27. huhtikuuta mennessä.

Vihreiden puoluekokous valitsee puheenjohtajan kesäkuun puolivälissä. Pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi sunnuntaina aikovansa pitää lupauksensa väistyä puheenjohtajan paikalta kesällä, oli vaalitulos mikä hyvänsä.

Maria Ohisalo ja Emma Kari ovat todennäköisimmät vaihtoehdot vihreiden puheenjohtajaksi. Enteilevää voi olla, että Ohisalo oli keräämässä eduskuntavaaleista selvästi suurempaa äänipottia kuin Kari.

Keskustaan rökäletappio tuo tiukan jälkipyykin. Johtopäätökset saattaa vetää myös puheenjohtaja Juha Sipilä. Keskustan sääntömääräinen puoluekokous on kesällä 2020. Sipilän mahdolliseksi seuraajaksi puoluejohtajana vahvin veikkaus on ollut Annika Saarikko, joka tosin on saamassa syksyllä vauvan. Toinen vahva ehdokas lienee Antti Kaikkonen.

Kirjoittaja on STT:n politiikan ja talouden toimittaja