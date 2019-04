Uutisanalyysi: Vasemmistolaisempi talouspolitiikka ei saanut mitään mandaattia eli "The economy , stupid "

Kyllä, SDP on hiuksenhienosti vuoden 2019 eduskuntavaalien suurin puolue. Mutta vain yhdellä paikalla ja parilla kymmenyksellä ennen tarkastuslaskentaa.

Kyllä, vihreät ja vasemmistoliitto nostivat kannatustaan ja eduskuntapaikkamääräänsä reilusti.

Tämä kolmen puolueen muodostama "punavihreä koalitio" sai yhteensä 15 lisäpaikkaa uuteen eduskuntaan.

Punavihreä tuuli puhaltaa jatkossa myös talouspoliittisesti Suomessa?

Ei.

Ei ainakaan, jos äänestäjien tahto toteutuu.

Neljä vuotta sitten hallituksen muodostaneet keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset pysyivät yhä eduskunnan enemmistönä 108 paikalla, vaikka pääministeripuolue keskusta kokikin historiallisen rökäletappion.

Voi olla, että keskustaa näpäyttäneet näpäyttivät keskustaa osittain myös hallituksen liian oikeistolaiseksi moititun talouspolitiikan vuoksi. Vaan jos äänestivät sen vuoksi perussuomalaisia tai kristillisiä, talouspolitiikan vivuttaminen vasemmistolaisempaan suuntaan ei ollut aidosti näpäytyksen perimmäinen syy. Muut asiat ratkaisivat.

"On parempi leikata palveluista..."

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat isoista puolueista selkeästi niin kutsutun oikeistolaisen politiikan kannalla. Ainakin suomalaisella mittarilla mitattuna. Karkeasti on kyse siitä, että korkeamman veroasteen ja tulonsiirtojen sijaan suositaan matalampaa veroastetta, varsinkin työn vähäisempää verottamista, ja vähäisempiä tulonsiirtoja.

Sunnuntain vaaliyön jännitysnäytelmä oli myös tuon talouspoliittisen linjan voitto.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen yhteenlaskettu kansanedustajamäärä uudessa eduskunnassa on jo kahdestaan enemmän kuin SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden yhteenlaskettu kansanedustajamäärä.

Kaiken lisäksi kokoomuksen ääniharavia olivat juuri puolueen oikeaan laitaan laskettavat edustajat, kuten Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen.

Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen vaalikoneista kootun Uutissuomalaisen vaalikoneaineiston perusteella eduskuntaan valituista juuri perussuomalaiset ja kokoomuslaiset kansanedustajat ovat leimallisimmin samaa tai täysin samaa mieltä väitteestä On parempi leikata palveluita ja etuuksia kuin korottaa ansiotuloverotusta. Täysin samaa mieltä on esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kun huomioidaan se, että kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuoluekaan eivät kuulu talouspoliittisesti vasemman laidan kulkijoihin, punavihreä koalitio jatkaa eduskunnassa selkeässä talousvähemmistössä.

Keskustan kuihtuminenkin alleviivaa suuntaa. Siihen on kohdistunut viimeisten neljän vuoden aikana kritiikkiä liiallisesta oikeistopolitiikasta hallituksessa. Todellisuudessa puolueessa on silti vahvana leirinä ollut koko ajan niin sanottu punamultaporukka eli se, joka talouspoliittisesti on lähempänä SDP:n kuin kokoomuksen linjaa.

Vaisuin vaalivoittaja

Yhdysvaltain presidentinvaaleista 1992 muistetaan Bill Clintonin voiton lisäksi slogan "The economy, stupid". Vapaasti suomennettuna "on kyse taloudesta, ääliö".

Modernissa politiikassa yleensä lopulta on. Niin on myös Suomen hallituksen muodostamisessa ja sen toiminnassa seuraavan vaalikauden aikana.

Juuri talouspoliittisen enemmistön löytäminen hikoiluttanee alkavissa hallitustunnusteluissa eniten SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä, joka on aloittamassa hallitustunnustelijana poikkeuksellisen heikolla mandaatilla.

Ei ole ihan hatusta heitettyä ennakoida keväälle lopulta sellaistakin hallitustunnustelukierrosta, jossa SDP ei ole mukana, koska talouspoliittisia yhtäläisyyksiä riittävään isoon enemmistöön ei löydy riittävästi.

Suomalaiset äänestäjät eivät olleet vasemmistolaisen talouspolitiikan ylimpiä ystäviä näissäkään vaaleissa.

Entinen politiikan toimittaja Unto Hämäläinen totesi Ylen ykkösaamussa tänään, ettei ole aiemmin nähnyt niin vaisua vaalivoittajaa kuin studiossa käynyt Antti Rinne oli. Syitä on varmasti monia, mutta ei vähäisimpänä se, että Rinnekin tietää tuon edellisen. Ja sen, että talousennusteet eivät näytä valoisaa tulevaisuutta ja kovaa talouskasvua tuleville vuosille.

The economy, stupid!

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen uutispäällikkö