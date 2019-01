Uutisen takana: Itse kukin on ryhtynyt kilkuttelemaan tonttinsa kiviä – Keski-Suomessa ei kaivettane kultaa eikä muita metalleja ainakaan lähivuosina

Kaivostoiminta on paistatellut viime vuosina negatiivisessa valossa. Talvivaara on vielä omassa luokassaan, mutta myös australialainen kaivosyhtiö Dragon Mining on herättänyt huomiota (mm. Suomen Kuvalehti ja Iltalehti) kyseenalaisella toiminnallaan. On tullut dumpattua vaarallisia jätteitä väärään paikkaan, hakattua perhosille varattua suojametsää ja kehuskeltua Valkeakosken kultakaivoksen tyhjentämisellä ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä valitukset.

Samalla on käynyt selville, että ulkomaisilla kaivosyhtiöillä näyttää olevan Suomessa suuremmat oikeudet kuin paikallisilla maanomistajilla. ”Löytäjä saa pitää” -lainsäädäntö takaa kaivosyhtiöille kunnon tuotot, lupaa maanomistajalle murto-osan kahisevasta ja jättää naapureille mittavat ympäristöhaitat.

Ei siis ihme, että itse kukin on ryhtynyt kilkuttelemaan tonttinsa kiviä sillä mielellä, että pitääkö tästä pitää turpansa kiinni vai tehdä laillinen valtaus ja soitella paikalliselle maansiirtoyrittäjälle tai ainakin serkun pojalle, jolla on käytettynä ostettu kaivinkone – vai oliko se rautalapio?

Kaivoslaki on selkeä. Ihan torpan nurkalle on turha tulla tonkimaan, mutta jokamiehen oikeudella voi kuka tahansa koputella kiviä vähän kauempana.

Malminetsintäluvan perusteella luvanhaltija saa tehdä sekä omalla että jonkun muun maalla esimerkiksi kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia. Samalla voi lyödä kuokkansa toisen omistamaan turpeeseen. Toki luvista maksetaan korvauksia, mutta esimerkiksi 20 euron korvaus hehtaarilta malminetsintäluvan voimassaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta ei saa juuri ketään varaamaan uutta kesämökkiä Monacosta.

Kaivostoiminnan sitten alkaessa naapurissa narskutellaan hampaita ja niellään pölyä, mutta maanomistajalle on tarjolla muun muassa 0,15 prosentin korvaus vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien lasketusta arvosta. Käytännössä se voi olla paljon tai vähän; hyvässä tapauksessa sillä pääsee rikastumaankin.

Tietysti suurin rikastuja on kaivosyhtiö ja vastaavasti suurin menettäjä mahdolliset naapurit ja todennäköinen ympäristö. Vahingoista ja haitoista pitäisi maksaa täysimääräiset korvaukset, mutta yleensähän siinä roikutaan vuodesta toiseen löysässä hirressä niin kodeissa, mökeissä, virastoissa, lakituvissa kuin kaivosmontun reunoillakin.

Geologinen tutkimuskeskus arvioi parisen vuotta sitten päättyneiden maaperätutkimusten perusteella, että Keski-Suomen eteläosista ja Etelä-Savon länsiosista on jatkossa entistä paremmat edellytykset löytää nikkeliä, kuparia ja kultaa.

Kultamalmien löytymiselle parhaat alueet sijoittuvat Luhangan Tammijärveltä Leivonmäen kirkonkylän kautta Kangasniemen pohjoisosiin ulottuvalle vyöhykkeelle.

Kaivosrekisterin karttapalvelu puolestaan kertoo, että pieniä ovat silakat joulukaloiksi ainakin Keski-Suomessa. Pihtiputaan koilliskulmaa leikkaa pieni osa varausilmoitusta ja Jyväskylän ja Luhangan rajamailla sijaitsevan Putkilahden alueelle on tehty malminetsintälupahakemus kullan kiilto silmissä.

Varauksien ja lupahakemusten määrä vaihtelee jatkuvasti, mutta kaivostoiminnan aloittaminen on joka tapauksessa pitkissä kantimissa. Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta muistutetaan, että tottahan etsijät tähtäävät kaivostoimintaan, mutta vain harvat kohteet etenevät alkua pitemmälle.

Eli jos siellä nyt pellon nurkalla joku ukko tai akka virittelee maakairaa, niin ei sitä pidä lähteä ihan heti haulikolla hätistelemään...