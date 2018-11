Uutisen takana: Korkeimmalta oikeudelta odotettu linjaus totaalikieltäytyjän jutussa

Korkein oikeus (KKO) antoi tiistaina odotetun päätöksen niin sanotussa totaalikieltäytyjän jutussa. KKO ei antanut asiassa valituslupaa syyttäjälle. Näin Helsingin hovioikeuden ratkaisu, että kieltäytyjää ei voi tuomita rangaistukseen, jää voimaan.

Hovioikeus hylkäsi helmikuussa syytteen miestä vastaan siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Käräjäoikeus oli tuominnut 23-vuotiaan miehen 173 päiväksi ehdottomaan vankeuteen.

Hovioikeuden mukaan rangaistus olisi asettanut pasifistisen vakaumuksen omaavan miehen eriarvoiseen asemaan Jehovan todistajien kanssa, jotka on erillislailla vapautettu asevelvollisuudesta.

Hovioikeuden mielestä siviilipalveluslain rangaistussäännöksen soveltaminen olisi johtanut ristiriitaan perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa.

Aikaisemmin totaalikieltäytyjät, muut kuin Jehovan todistajat, on tuomittu vankeuteen, käytännössä nykyisin valvontarangaistukseen.

Uusi laki jo putkessa

Nykyisen lainsäädännön aikana peli on siis nyt selvä. KKO on antanut ennakkopäätöksen, jota alemmissa tuomioistuimissa on vaikea sivuuttaa.

Aseistakieltäytyjiä, muitakin kuin Jehovan todistajia, ei voida tuomita kieltäytymisen takia rangaistukseen.

Asian tila ei kuitenkaan ole pysyvä, sekin lienee selvä.

Hallitus alkoi puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) johdolla jo hovioikeuden päätöksen jälkeen kovalla vauhdilla puuhata lakimuutosta, jolla kumottaisiin Jehovan todistajien vapauttamista koskeva, runsas 30 vuotta sitten säädetty laki.

Uusi lakiesitys on parhaillaan eduskunnassa. Lokakuussa asiaa ovat käsitelleet puolustus- ja perustuslakivaliokunnat.

Puolustusvaliokunta on jo ehtinyt kuulla yli kahtakymmentä asiantuntijaa, perustuslakivaliokunta on vasta taipaleensa alussa.

Valiokunta poistaisi erillislain

Uutissuomalainen kysyi keväällä puolustusvaliokunnan jäsenten kantaa asiaan.

Suurin osa valiokunnan jäsenistä oli sitä mieltä, että yhdenvertaisuusongelma tulisi ratkaista nimenomaan poistamalla vapautus myös Jehovan todistajilta. Vain vihreiden Krista Mikkonen liputti selkeästi sen puolesta, että vapautus tulisi laajentaa muihin kieltäytyjiin, joilla on pasifistinen vakaumus.

Sen sijaan monet asiantuntijat ovat esittäneet kantansa, että hallituksen esittämällä menettelylläkin on huonot puolensa. Muun muassa YK ja Euroopan neuvosto ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Suomessa voi edelleen saada vankeusrangaistuksen vakaumuksensa vuoksi.

Ministeri Niinistö on viitannut kintaalla tällaisille lausunnoille.

Lisäksi miehet ja naiset ovat jatkossakin erilaisessa asemassa suhteessa asevelvollisuuteen.

Uuden lain voimaantulolle ei hallituksen esityksessä ole muuta tavoiteaikaa kuin "mahdollisimman pian". Jää nähtäväksi, ehtiikö nykyinen eduskunta käsitellä esityksen.

Joka tapauksessa nykylain aikana totaalikieltäytyjiä ei tuomita rangaistukseen. Toki voi olla, että tuomioistuimet jäävät nyt odottelemaan uutta lakia, eikä juttuja käsitellä ennen sitä.

