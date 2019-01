Uutisen takana: Kriisi ajaa virkamiehiä ulos Jämsästä – yhdyskuntatoimi on sylkykuppi, sanoo tekninen johtaja

Jämsän solmu kiristyi vuodenvaihteessa. Kaupunki menetti jälleen keskeisiä osaajiaan, kun rakennuttajainsinööri ja kaupunginpuutarhuri irtisanoutuivat tehtävistään.

Virkamiespako alkoi toden teolla jo aiemmin viime vuonna. Keväällä virkansa jätti johtava rakennustarkastaja. Kesällä lähtivät kiinteistöpäällikkö, katumestari ja opetusjohtaja. Talouden kriisi on tunnustettu. Nyt olisi aika tunnustaa myös henkilöstökriisi.

Yhtä vailla kaikki irtisanoutuneet ovat lähteneet yhdyskuntatoimesta. Se ei ole sattumaa. Toimiala on ollut vaikeuksissa jo pitkään, mutta sitä ei ole haluttu ymmärtää. Väkeä on ollut liian vähän, työtä liian paljon ja lisäksi muiden toimialojen säästöjä on kaatunut yhdyskuntatoimen vastuulle esimerkiksi tyhjiksi jääneinä rakennuksina. Joidenkin mielestä yhdyskuntatoimi on ajettu jo lähes umpikujaan.

Miten tilanteesta voi selvitä? Tekninen johtaja Tarja Kuisma on vastauksessaan suorasanainen.

– Ei mitenkään. Me olemme olleet pitkään jatkuneen rekrytointikiellon takia rampa ankka, nyt olemme kokonaan jalattomia. Ei yhdeltä ihmiseltä voi edellyttää kolmen ihmisen työpanosta, niin kuin nyt tehdään.

Kuisma on puhunut tilanteen kriisiytymisestä jo kesästä saakka, mutta turhaan.

– Yhdyskuntatoimi on koko ajan ollut sylkykuppi.

Yhdyskuntatoimen osuus koko kaupungin budjetista on noin kymmenen prosenttia.

Olen käynyt tilanteesta vuoden varrella lukuisia taustakeskusteluja – olen keskustellut sekä lähtijöiden että jääjien kanssa. Niissä kiteytyy suurimmaksi ongelmaksi johtaminen. Kaupungin langat eivät ole johtajan käsissä, niin kuin niiden pitäisi olla.

Sama nousi esille säästöselvittäjä Petri Härkösen raportissa. Se kaikuu myös päättäjien puheenvuoroissa. Toisaalta myös päättäjiltä olisi löydyttävä nykyistä enemmän yksimielisyyttä ja puuttumiskykyä. Tarvittaisiin vahva strateginen ja taloudellinen linja, jonka perusteella voidaan luoda käytäntöä – ja jonka mukaan myös kaupungin johdon tulisi toimia.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantasen (sd.) mukaan johtamisongelmista on keskusteltu kaupunginhallituksessa.

– Seuraamme tilannetta.

Kysyin johtajuuskriisistä myös kaupunginjohtaja Ilkka Salmiselta.

Salminen kertoo, että teknisen toimen työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat olleet kauttaaltaan muuta organisaatiota alhaisempia. Salminen painottaa, että irtisanoutuneita on muutama ja kaupungilla kaikkiaan yli 700 työntekijää.

– Meillä on töissä hyvä porukka, joka on pystynyt muuntautumaan ja ottamaan uusia haasteita vastaan. Kun puhutaan johtamisesta ja huonosta hengestä – me emme olisi pystyneet täyttämään vajetta, jos niin olisi.

– Rajat tulevat kuitenkin vastaan, nyt haemme täyttölupia keskeisille paikoille uuden organisaation mukaisesti.

Muutos on aina vaikeaa. Nyt Jämsässä ollaan tilanteessa, jossa iso osa yhdyskuntatoimen esimiehistä on lähtenyt. Jos muutosta ei saada johdettua, on käsillä kriisi.

Hallintojohtaja Auli Korhonen painottaa, että esimiehillä on erityisen suuri rooli muutoksissa.

– Hyvä lopputulos syntyy, kun soudetaan samaa laivaa.

Henkilökunnan tunteet ovat jo valmiiksi kuumentuneita. Osa kokee, ettei heitä kuulla eikä heille kerrota. Esimerkiksi säästöselvitys salattiin henkilöstöltä senkin jälkeen, kun sen piti olla julkinen. Eikä se kuitenkaan sisältänyt henkilöstön kannalta mitään konkreettista.

Moni kokee tekevänsä työtä tuuliajolla. Se on tilanne, jossa osa osaajista on jo tehnyt omat, ymmärrettävät johtopäätöksensä.

Nyt kaupungin on pystyttävä järjestämään kesken jääneet työt. Ja silti muutokset aiheuttavat riskejä. Jämsänkoskelle rakennetaan parhaillaan uutta Mäntykallion koulua. Rakennuttajainsinöörin lähdön jälkeen työmaan valvoja vaihtuu. Uusi on pätevä ja osaava, mutta jo valmiiksi ylityöllistetty. Entä ketkä johtavat organisaatiouudistusta, kun esimiehet lähtevät?

Virkamiespako on myös tulevaisuuden ongelma. Tekninen johtaja Tarja Kuisma eläköityy pian. Lähtijöiden mukana katosi osaamista, mutta myös monta potentiaalista tulevaisuuden johtajaa.

Strategiat ovat paperia, käytännön työ vaatii osaavia ihmisiä. Juuri heitä, jotka tekevät työtä oman kotikaupunkinsa eteen.

Eräs virkansa jättäneistä kommentoi: ”Nyt minua ei pitäisi Jämsässä enää mikään. Mutta en halua lähteä, koska tämä on niin hyvä paikka asua.”.