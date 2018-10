Uutisen takana: Ministeriön hanke pyrkii saamaan tehot irti ilmaisista oppimateriaaleista – hankkeesta tiedottaminen sai erikoisia piirteitä

Opetus- ja kulttuuriministeriössä (OKM) alkaa hanke, jossa on tarkoitus saada aikaan valtakunnallinen digitaalinen materiaalipankki koulujen ja opiskelijoiden käyttöön. Palvelu tarkoittaisi, että vapaasti käytettävät aineistot, esimerkiksi tehtävät, oppimispelit ja videot, löytyisivät yhdestä paikasta.

– Näen myös tärkeäksi, että julkisella rahoituksella tehdyt materiaalit julkaistaisiin avoimella lisenssillä aina, kun mahdollista. Pyrittäisiin saamaan parempaa käyttöastetta julkisella rahalla tuotetuille digitaalisille oppimateriaaleille, sanoo erityisasiantuntija Tero Huttunen OKM:stä.

Avoimen lisenssin aineistoja saa maksutta käyttää kuka tahansa.

Aineiston tarve ei ole ainakaan vähenemään päin, koska opetussuunnitelma velvoittaa käyttämään opetuksessa myös sähköisiä välineitä. Tällä hetkellä ilmaista aineistoa kyllä tuotetaan erilaisissa hankkeissa, mutta tuotoksia ei välttämättä jaeta muualla kuin hankkeen omalla verkkosivulla.

Paikallisia materiaalipankkeja on jo olemassa. Valtakunnallinen toteutus vielä uupuu, vaikka hallituksella on ollut marraskuusta 2015 lähtien kärkihankekin nimeltä ”Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin”. Siinä on tähän asti keskitytty opettajien koulutukseen.

Ministeriön erikoinen tiedotusprosessi

Avointen oppimateriaalien hyödyntämisessä moni muu Euroopan maa on Suomea pidemmällä. Teknologiamaa Suomi on siis tässä asiassa jälkijunassa, vaikka aiheen tärkeys on täälläkin tunnistettu jo aikaa sitten.

Miksi siis toteutukseen päästään vasta nyt? Suoraa vastausta on vaikea saada. Monelle virkamiehelle vaikuttaa olevan epäselvää, mitä ministeriössä on aiemmin saatu aikaan. Henkilöstökin on osittain vaihtunut.

Lopulta eräs virkamies kertoo sähköpostitse, että taustalla on muun muassa tekijänoikeuksiin ja materiaalien omistuksiin liittyviä väärinkäsityksiä, ja ettei poliittista tukeakaan aina ole ollut. Myöhemmin hän kieltää julkaisemasta kommenttejaan.

Jo aiemmin toinen virkamies on vetänyt pois useimmat haastattelussa antamansa lausunnot sillä perusteella, että hanke ei olekaan niin pitkällä kuin hän on kertonut. Kommenttien poisvetämiseen ei Journalistin ohjeiden mukaan olisi tarvinnut suostua. Uutissuomalaiselle jäi kuitenkin epäselväksi, pitävätkö virkamiehen antamat tiedot paikkansa, joten niitä ei julkaistu.

Ministeriöstä on pyritty vaikuttamaan myös Uutissuomalaisen jutun julkaisuajankohtaan. Kaikki tämä on varsin poikkeuksellista, joten aihe tuntuu olevan arka. Lopulta ministeriö lähetti aiheesta tiedotteen ennen uutisen julkaisua.

Ministeriöllä aiemminkin oppimateriaalihanke

OKM:llä oli digimateriaalihanke myös edellisen hallituksen aikana. Siinä syntyi alan toimijoiden yhteistyöelin, Educloud Alliance.

Puheenjohtaja Timo Väliharju kertoo, että myös Educloudin tavoitteisiin kuului oppimateriaalien saatavuuden parantaminen. Syntynyt ratkaisu ei kuitenkaan ole materiaalipankki, vaan yhteinen standardi, jonka avulla yhden kustantamon verkkokaupasta voisi ostaa toisenkin toimijan aineistoa.

Yhteistyö helpottaisi Väliharjun mukaan suomalaisten toimijoiden kilpailuasetelmia ulkomailla, mutta käytäntö ei ole lähtenyt leviämään toivotusti.

Materiaalien hankkiminen ei aina helppoa

Koulujen on toisaalta vaikea ostaa aineistoja suoraan kustantamoiden verkkokaupoista, koska hankintalaki vaatii kilpailuttamaan ostot. Oppimateriaalien hankinta ei käytännössä täytä lain suorahankinnoille asettamia tiukkoja kriteereitä. Kuntaomisteisilla Kuntien Tieralla ja Kuntahankinnoilla on kuitenkin oma verkkokauppansa, jonka aineistot on valmiiksi kilpailutettu.

Opettajilta ja kouluilta vaaditaan siis melkoista tietämystä, jotta he osaavat hankkia opetukseensa kirjoja täydentävää aineistoa rikkomatta lakeja.

Materiaalipankki varmasti helpottaisi tätä tehtävää. Lopullinen hyöty tietysti riippuu itse sisällöistä.

Palveluihin yksillä tunnuksilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön aiemman Educloud-hankkeen konkreettisin tulos oli valtakunnallinen tunnistusjärjestelmä, Mpass-id. Sitä käyttää jo laaja kirjo palveluntarjoajia.

– Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäinen peruskoululainen tai lukiolainen pääsee esimerkiksi Wilma-tunnuksilla kaikkien näiden palveluntarjoajien palveluihin, kertoo kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen ministeriöstä.

Mpass-id:n kautta valtio voi hänen mukaansa kontrolloida, kuka käsittelee lasten ja opettajien tietoja.

Järjestelmää on alettu ”jalkauttaa” vasta keväällä, mutta mukana on jo 168 koulutuksen järjestäjää ja ministeriön arvion mukaan käyttäjinä on 200 000–250 000 opettajaa ja oppilasta. Tavoittena on, että ensi vuoden loppuun mennessä mukana olisi 80 prosenttia kaikista peruskouluista. Lukiot ottanevat Mpassin käyttöön jo tänä vuonna, jotta pääsevät käyttämään Ylioppilastutkintolautakunnan Examina-palvelua. Se tarjoaa aiempien ylioppilaskirjoitusten tehtäviä harjoittelukäyttöön.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen koulutukseen erikoistunut toimittaja.