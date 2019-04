Uutisen takana: Seitsemäs sote-uudistus ehkä toden sanoo – ennustavatko puolueiden sote-kannat punavihermultaa seuraavaksi hallituspohjaksi?

Sote-uudistusta on yritetty Suomeen kuin käärmettä pyssyyn jo noin 13 vuoden ajan, laskujeni mukaan noin kuusi kertaa.

Moni yritys on kaatunut perustuslakiongelmiin. Viimeisestä yrityksestä ei ole yksimielisyyttä, mihin se edes kaatui.

Maallikon silmiin näyttäisi ihan siltä, että kauniilla sanoilla perustellun uudistuksen on lopulta kaatanut useinkin se, että uudistuksella on yritetty edistää aivan muita tarkoitusperiä kuin kansalaisten palvelujen parantamista.

Vuonna 2011 Kataisen hallitus ajoi soten varjolla suurkuntia. Nyt Sipilän hallitus taas olisi kasannut keskustan hellimille maakunnille rutkasti valtaa ja tukun soteen liittymättömiä tehtäviä ja lisäksi siirtänyt palveluntuotannon painopistettä reilulla kädellä yksityisille palveluntuottajille.

Tämän kaiken keskellä kansalainen seisoo hämmästyksen sormi ihmetyksen suussa. Sote-uudistuksesta on tullut todellisuudesta vieraantunut hallintohimmeli, josta ei kiinnosta lukea uutisiakaan, koska eihän se kuitenkaan toteudu. Uudistuksen tekoa voisi helpottaa se, että keskityttäisiin tällä kertaa pelkkiin sote-palveluihin ilman ketunhäntiä kainalossa.

Perussyyt siihen, miksi sote-uudistusta tarvitaan eivät kuitenkaan ole hävinneet mihinkään. Niihin tavallinen kansalainen törmää tuon tuosta.

Lääkäreitä on henkeä kohden Suomessa enemmän kuin koskaan. Silti esimerkiksi Jyväskylän terveyskeskuksissa kiireetöntä aikaa lääkärinvastaanotolle joutuu odottamaan pahimmillaan 41 päivää.

Pienet vanhusvoittoiset kunnat ovat vaikeuksissa palveluiden järjestämisessä, eikä niistä monessa rahakaan enää riitä, kun yhä kalliimpia hoitoja on tarjolla. Yhä kalliimmat hoidot ja vanheneva väestö on huono yhdistelmä. Joko rahaa pitää laittaa rutkasti lisää tai jostakin on tingittävä.

Kun puolueiden vaaliohjelmia tutkii, ovat toiveet taas korkealla sote-uudistuksen toteutumisesta seuraavan nelivuotiskauden aikana. Näyttäisi siltä, että vihreiden, SDP:n ja keskustan sote-mallit muistuttavat hätkähdyttävästi toisiaan. Niissä kaikissa sote-palvelut yhdistettäisiin noin 18 maakunnalle, joille annettaisiin myös verotusoikeus.

Suurista puolueista kokoomus on eniten omilla teillään. Se rakentaisi sote-mallin edelleen kuntaperusteisesti, tosin vapaaehtoisten kuntayhtymien pohjalle. Viittaako vihreiden, demareiden ja keskustan sote-yksimielisyys siihen, että seuraava hallitus pukkaa punavihermultaa? Jos hallitus muodostuu kokoomuksen ympärille, alueita tulee todennäköisesti enemmän, ja kunnat pysyvät palveluiden järjestäjinä. Yllättävää kyllä edes kokoomus ei esitä enää viime sote-uudistuksessa ongelmia tuottanutta asiakkaan suoraa valinnanvapautta.

Vanhustenhuollossa kaikki puolueet näyttäisivät hellyttävän yksimielisesti liputtavan hoitajamitoituksen korottamista 0,7:ään vanhusta kohden, jopa kokoomus ”haluaa enemmän hoitajia”. Sen lisäksi osa puolueista lupaa lisää lääkäreitä, korottaa eläkkeitä tai turvata hoitoon pääsyn nykyistä nopeammin. Huomaamatta on jäänyt, miten tämä kaikki rahoitetaan, kun syntyvyys romahtaa, seuraava taantuma kolkuttelee jo ovella ja kestävyysvaje on edelleen ratkaisematta.