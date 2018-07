Uutisen takana: Työryhmä teki ministeriä miellyttävän esityksen

Puolustusministeriön työryhmä antoi maanantaina esityksensä, miten asevelvollisuuden yhdenvertaisuusongelma erilaisia vakaumuksia koskien saataisiin ratkaistua. Työryhmä katsoo, että runsaat 30 vuotta voimassa ollut Jehovan todistajien erillisvapautusoikeus on syytä kumota.

Tämä merkitsisi, että myös Jehovan todistajat joutuisivat suorittamaan ase- tai siviilipalveluksen. Velvollisuudesta kieltäytynyt tuomittaisiin vankeuteen, käytännössä valvontarangaistukseen.

Ministeri ohjeisti etukäteen

Esitys on puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mieleen. Niinistö on puolustusvaliokunnan puheenjohtajana ja ministerinä lausunut useasti, että erillislaki on kumottava.

Ministeri ohjeisti jo etukäteen työryhmää, ettei esitys saa vaarantaa yleistä asevelvollisuutta. Työryhmän liikkumatila oli siis hyvin kapea; ongelma on poistettava, mutta laajaa vapautusmekanismia ei saa luoda.

Työryhmän perustaminen sai kimmokkeen Helsingin hovioikeuden alkuvuodesta antamasta päätöksestä, jonka mukaan Jehovan todistajien vapautus syrjii muita totaalikieltäytyjiä.

Päätös ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen. Syyttäjä on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta (KKO). Uutissuomalaiselle ilmoitettiin KKO:sta maanantaina, että valituslupa ratkaistaan todennäköisesti syksyllä.

Parhaillaan mietitään myös, miten maanpuolustus Suomessa ratkaistaisiin kokonaisuudessaan.

Näyttääkin siltä, että Niinistölle tuli kiire jättää peukalonjälkeensä lainsäädäntöön ennen hallituskauden päättymistä. Niinistö tietää, ettei hän eikä hänen puolueensa ole seuraavassa hallituksessa.

Osoituksena huomion hakemisesta olivat myös Niinistön höperöt lausunnot muun muassa naisten asepalveluksen lakkauttamisesta.

Neljä ratkaisuvaihtoehtoa

Miten asia sitten pitäisi ratkaista? Vaihtoehtoja on ainakin neljä.

Jos työryhmän esitys toteutuu, poistuu yksi ongelma.

Toinen ongelma kuitenkin jää. Vaikka suurin osa Jehovan todistajista suorittaisi siviilipalveluksen, tietty määrä miehiä kieltäytyisi silti kaikesta palveluksesta ja saisi vankeusrangaistuksen vakaumuksensa takia.

Tähän ovat esimerkiksi YK ja Euroopan neuvosto kiinnittäneet huomiota.

Niinistöä se ei hetkauta. "Ei tunnu missään", hän töksäytti tv:ssä.

Toinen mahdollisuus on laajentaa vapautusta koskemaan muitakin vakaumuksia. Tätä mieltä on esimerkiksi asiaa aiemmin selvittänyt oikeushistorian professori Jukka Kekkonen.

Se olisi kuitenkin maanpuolustusihmisten, muun muassa puolustusministerin, kauhistus. Pelkona on, että suomalaismiehet alkavat sankoin joukoin kieltäytyä aseista ja maanpuolustuksemme perusta romahtaa.

Kolmas vaihtoehto on rakentaa koko maanpuolustusvelvollisuus uudella tavalla. Tätä on yritetty vuosien mittaan useasti, mutta laihoin tuloksin. On jatkettu perinteisillä linjoilla.

Neljäs vaihtoehto on, ettei tehdä mitään. Jos KKO antaa valitusluvan tuoreelle oikeusjutulle ja kumoaa hovioikeuden päätöksen, saattaa koko asia jälleen kerran hautautua.

Eikä suurin yhdenvertaisuusongelma ole edes ollut esillä. Naiset ja miehet eivät edelleenkään ole asiassa tasa-arvoisessa asemassa.

Valiokunnassa yksi eri mieltä

Uutissuomalainen kysyi keväällä eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseniltä, miten yhdenvertaisuusongelma tulisi ratkaista.

Valiokunnan jäsenet vastasivat ympäripyöreästi, mutta suurin osa korosti, että ongelma on poistettava. Muutama halusi selkeästi Jehovan todistajatkin vähintään siviilipalvelukseen.

Vain vihreiden Krista Mikkonen oli sitä mieltä, että asia tulisi ratkaista laajentamalla vapautusta myös muihin vakaumuksiin.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.