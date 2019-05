Uutissuomalaisen EU-vaalikone: Enemmistö ehdokkaista kiristäisi unionin päästötavoitteita

Seitsemän kymmenestä Uutissuomalaisen EU-vaalikoneeseen vastanneesta eurovaaliehdokkaasta tiukentaisi EU:n päästövähennystavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Eri mieltä tai täysin eri mieltä tavoitteiden kiristämisestä on kolmekymmentä prosenttia vastanneista.

Euroopan unioni on Pariisin ilmastosopimuksessa sitoutunut muun muassa vähentämään hiilidioksidipäästöjä alueellaan ainakin 40 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan komission mukaan EU:n maailmanlaajuinen johtoasema ilmastoneutraaliuden alalla tarkoittaa sitä, että ilmastoneutraalius pyritään saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä.

EU-vaalikoneeseen vastanneista nykyisten eduskuntapuolueiden eurovaaliehdokkaista samaa tai täysin samaa mieltä tiukentamisväitteen kanssa ovat kaikki SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaat.

– Euroopan parlamentti on perustellusti vaatinut tavoitteiden kiristämistä 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala toteaa.

– Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka ja EU:n on tehtävä oma osansa päästövähennyksistä, vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen kommentoi vaalikoneessa.

Konkaripoliitikko Eero Heinäluoman (sd.) mielestä EU:n pitää toimia eturintamassa, mutta viisaasti.

– EU:n tulee tehdä oma osuutensa ja näyttää esimerkkiä erityisesti uuden päästöttömän teknologian käyttöönotossa, hän toteaa.

Kokoomuksen 17 vastaajasta 11 on samaa tai täysin samaa mieltä, kun taas kuusi on eri mieltä päästötavoitteiden tiukentamisesta.

– Euroopan unionin on tiukennettava omia päästövähennystavoitteitaan ja saatava tähän maailman muut maat mukaan. Näitä toimia ei pidä lykätä, puolueen europarlamentaarikko Henna Virkkunen toteaa.

Eija-Riitta Korhola (kok.) on eri mieltä.

– Aivan ratkaisevaa on, mitä muut päästäjät tekevät. EU:n osuus on alle 10 prosenttia. EU:lla on jo nyt huomattavan tiukka tavoite muihin verrattuna, hän vastaa.

Keskustan ehdokkaista kymmenen on kiristämisen kannalla, viisi puolestaan eri mieltä tiukentamisväitteen kanssa.

Kokenut Mauri Pekkarinen (kesk.) on tiukentamisen kannalla, kun taas europarlamentaarikko Mirja Vehkaperä (kesk.) ei kannata tiukempia päästötavoitteita.

– Nykyiset ja jo yhdessä sovitut päästövähennystavoitteet ovat kunnianhimoisia, Vehkaperä vastaa vaalikoneessa.

RKP:ssä 14 vastaajasta yksi on väitteen kanssa eri mieltä, kristillisdemokraateissa 15:stä neljä.

Perussuomalaisten ehdokkaista kukaan ei kannata päästötavoitteiden tiukentamista. 14 vastaajasta 13 on väitteestä eri mieltä tai täysin eri mieltä, yksi ei osaa sanoa.

– EU ei voi tehdä ilmastopolitiikkaa Kiinan, Intian tai USA:n puolesta antamalla saastuttajamaille kilpailuetua. EU:n tulee asettaa ilmastotullit saastuttaville maille. Samalla Euroopan puhtaan tuotannon oma kilpailukyky paranee, Laura Huhtasaari (ps.) toteaa.

– Ilmastohysteriaa! vastaa puolestaan Arto Luukkanen (ps.).

Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen yhteiseen EU-vaalikoneeseen oli sunnuntai-iltaan mennessä vastannut kaikkiaan noin 150 ehdokasta.