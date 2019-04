Uutissuomalaisen EU-vaalikone on nyt auki

Uutissuomalaisen EU-vaalikone on avattu lukijoille tänään perjantaina. Vaalikoneeseen pääset tästä.

EU-vaaleissa koko maa on yhtä vaalipiiriä. Vaalikoneen kysymykset on suunniteltu palvelemaan lukijoita hyvin eri puolilla Suomea. Vaalikone on Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja Sanomalehti Karjalaisen yhteinen.

– Vaalikoneen päätehtävä on auttaa lukijoita äänestyspäätöksissä eli näyttää äänestäjille ehdokkaiden näkemyseroja olennaisissa kysymyksissä. Sekä EU-tason päätöksenteon että ihmisten oman arjen ja arvojen kannalta olennaisissa kysymyksissä, kertoo Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen.

Kysymyksiä on 20. Pietiläisen mukaan ne on valittu EU-parlamentin päätösvallassa olevien asioiden ohella asioista, jotka valottavat, millaisen arvo- ja ajatusmaailman pohjalta ehdokas EU-parlamentissa äänestäisi.

– Ehdokkaan ajattelusta kertoo paljon esimerkiksi se, onko Suomen EU-jäsenyydestä ollut hänen mielestään enemmän hyötyä vai haittaa.

Pietiläinen muistuttaa, että vaalikoneessa ehdokkaat ovat aidosti samalla viivalla. Heillä on samat kysymykset vastattavinaan ja mahdollisuus perustella vastauksensa.

– Se tukee sekä tasa-arvoa että edustuksellista demokratiaa.