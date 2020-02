Uutissuomalaisen uutispäällikkö ja Väli-Suomen Media Oy:n toimitusjohtaja Matti Pietiläinen, 38, on ehdolla Vuoden journalistiseksi pomoksi.

Pietiläinen valittiin torstaina Suuri journalistipalkinto 2019 -kisassa sarjansa finaaliin kahden muun ehdokkaan kanssa.

Vuoden pomon ohella kilpailussa palkitaan vuoden juttu, vuoden journalistinen teko ja vuoden journalisti.

Pietiläinen jakaa ehdokkuudestaan ansiota alaisilleen.

– Vaikka olen itse ehdolla, koen tämän tunnustuksena Uutissuomalaisen porukalle ja koko Väli-Suomen Medialle. Väli-Suomen Mediaan kuuluvat Uutissuomalaisen lisäksi Sunnuntaisuomalainen ja Teemasuomalainen.

Pietiläinen on koulutukseltaan äidinkielen opettaja, jota veri veti journalismiin jo opiskeluaikana.

– Opettajaopinnoissa saaduista pedagogista taidoista ja yksilön kohtaamisesta ei ole ollut esimiestyössä ainakaan haittaa, Pietiläinen vastaa kysymykseen, tuottaako suomalainen opettajankoulutus hyviä esimiehiä.

Pääosan urastaan Pietiläinen on tehnyt Savon Sanomissa ja viime vuodet Väli-Suomen Median yhteistoimituksissa. Hänen alaisuudessaan on nyt kolme eri toimitusta ja parikymmentä toimittajaa.

Mediatalo Keskisuomalaisen ja Karjalaisen yhteistä uutistoimitusta Uutissuomalaista Pietiläinen on johtanut sen perustamisesta asti.

Oppia johtamiseen Pietiläinen kertoo lukeneensa romaaneista ja johtamisoppaista ja keränneensä urallaan kohtaamiltaan esimiehiltä.

– Yksi on näyttänyt, miten innostutaan ja innostetaan, toinen on jäänyt mieleen sosiaalisuudellaan, kolmas analysointikyvyllään ja neljäs rauhallisuudellaan painetilanteissa.

Pietiläistä pidetään etenkin kuuntelevana ja kannustavana pomona. Hän paljastaa, ettei usko autoritaarisuuteen työelämässä. Jo armeijavuosi vajaat 20 vuotta sitten opetti, että esimerkki ja motivointi toimivat paremmin kuin arvomerkit.

– Yksi kouluttaja meni joukkueensa keulassa, kun meidät varusmiehet marssitettiin ojaan, jossa oli liejua kainaloihin. Muut kouluttajat käyttivät siltaa ja irvailivat meille. Itsensä liannutta yliluutnanttia seurattiin jatkossa mielellään, muut joutuivat myöhemminkin tukeutumaan sotilasarvoihinsa, Pietiläinen kertoo anekdootin armeija-ajaltaan.

– Voisi sanoa, että työelämän johtamisessa olen pyrkinyt tekemään melkein kaiken päinvastoin kuin tuolloin oli armeijassa tyypillistä.

Hän korostaa alaisten oikeudenmukaista kohtelua ja vahvuuksien hyödyntämistä. Tarkoituksena on saada ihmiset toimimaan tavoitteiden kannalta mahdollisimman tehokkaasti, hyvin ja varsinkin mielellään. Aina se ei tietenkään ole mahdollista.

– Perusajatukseni on, että mahdollisimman vähän joutuisi ihmisiä käskemään. Vastentahtoisesti tekeminen ei ole tehokasta.

Esimiestehtävissä Pietiläistä on yllättänyt se, miten paljon niissä on kyse viestinnästä.

– Oikeastaan voi sanoa, että johtaminen on viestintää, Pietiläinen toteaa ja myöntää, ettei tämä ole viestinnän ammattilaisellekaan aina helppoa.

Tehtävää helpottaa, kun tietää, mitä toimittajan työn arki on. Toisaalta pitää hahmottaa itselleen laajempi kokonaisuus.

– Olen pyrkinyt pönkittämään toimintakulttuuria sellaiseksi, että tiimityö nähdään aidosti vahvuutena ja kaikille on tärkeää huolehtia, että perustekemisen taso pysyy hyvänä. Itseäni viisaampaa ystävää lainaten kulttuuri on kuin ilmansuunta etenemisessä. Päivittäinen puuttuminen on hienosäätöä, käännetään vähän ruoria, kun pitää koukata karin ohi, Pietiläinen tiivistää.

Vuoden journalistinen pomo -sarjaan tuli yhteensä 56 ehdotusta. Kaikkien sarjojen voittajat julkistetaan keskiviikkona 11. maaliskuuta MTV3-kanavan suorassa lähetyksessä.

Kilpailun järjestää Päätoimittajien yhdistys. Vuoteen 2018 sen takana oli ruotsalainen Bonnier-konserni.

Vuonna 2017 perustettu Uutissuomalainen on ollut ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi ennenkin. Vuonna 2017 Uutissuomalainen oli kolmen parhaan joukossa Vuoden journalistinen teko -sarjassa.