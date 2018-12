Uutissuomalaisen Matti Pietiläinen kantaa Linnassa muistoa vahvimmasta esikuvastaan

Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen vietti juhlailtaa historian ja tulevaisuuden risteyksessä. Hän kantoi frakissaan edesmenneen sotaveteraani-isoisänsä kalvosinnappeja.

– Hän on vahvin esikuvani, Pietiläinen kertoi.

Nykyajan haasteet ovat toisenlaisia.

– Ilmasto on äärimmäisen tärkeä teema yksilön, Suomen ja maailman kannalta. Se on myös iso haaste vastuulliselle journalismille. Kyse on aidosti vaikeista ja monimutkaisista asioista. Lukijoille on pystyttävä tarjoamaan riittävän selkeitä työkaluja tilanteen jäsentämiseksi, kuitenkaan yksinkertaistamatta liikaa.

Uutissuomalainen oli tänä vuonna yksi kolmesta voittajaehdokkaasta Vuoden journalistinen teko -palkinnon saajaksi. Pietiläinen kokee, että myös presidentin kutsu on osoitus Uutissuomalaisen hyvästä työstä.

– Olemme melko lyhyessä ajassa kyenneet nousemaan uskottavaksi valtakunnalliseksi media-toimijaksi ja toimitukseksi. Porukkamme tekee erinomaista työtä ja selvästi oikeita asioita.

Kutsu oli iloinen yllätys.

– Olen ollut Linnan juhlissa aiemmin töissä toimittajana. Nyt on todella mielenkiintoista päästä katsomaan juhlaa täysin toisesta näkökulmasta.

Vaimo Anna-Maria Pietiläinen pukeutui juhlaan siniseen iltapukuun. Puvun on suunnitellut ja ommellut hänen pirkanmaalainen vaatesuunnittelijasisarensa Iija Mällinen.