Uutissuomalaisen debatti antaa tilaa punnitulle keskustelulle – presidentti Sauli Niinistö aloittaa kirjoitussarjan

Huomenna lauantaina alkavassa Uutissuomalaisen debatti -sarjassa toimituksen ulkopuoliset kirjoittajat ja haastatellut pääsevät esittämään näkemyksiään omalla äänellään.

Debatin avauskirjoituksen on kirjoittanut tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Tavoitteena on antaa tilaa punnituille, ajankohtaisille ja valtakunnallisesti kiinnostaville puheenvuoroille, joita lukijat voivat kommentoida verkossa. Lisäksi Uutissuomalaisen toimitus jatkaa keskustelua hakemalla puheenvuoroihin kommentteja ja tekemällä niistä uutisia.

– Maailmasta on tullut yhä monimutkaisempi, vaikka yhteiskunnallinen keskustelu on hyvinkin mustavalkoista. Taustalla on keskustelun kärjistyminen ja suoranainen vääristely, jolle ovat saaneet antaa tilaa pohdiskelevat ja näkemyksiään perustelevat puheenvuorot. Uutissuomalaisen debatti haluaa vastata tähän haasteeseen, sanoo Väli-Suomen Median hallituksen puheenjohtaja Seppo Rönkkö.

Uutissuomalainen on osa Väli-Suomen Mediaa.

Lauantaisin ilmestyvän debatin aloituksesta päätettiin jo viime vuonna, jolloin ei ollut ennakoitavissa, että maailma olisi historiallisessa poikkeustilassa koronaviruspandemian takia. Uutissuomalaisen uutispäällikkö Matti Pietiläinen sanookin, että alkuvuoden tapahtumat ovat vain vahvistaneet julkisen keskustelun tarvetta.

– Debatin aloitusajankohdasta tuli sattumalta valitettavankin osuva.

Vaikka debatti antaa vastapainoa kiivasrytmiselle sosiaaliselle medialle, ei siitä ole tarkoitus tehdä eliitin keskustelukerhoa. Moniäänisyys on yksi tavoitteista.

– Huomattavaa on, että jatkamme debattikirjoituksissa esitettyjä näkemyksiä artikkeleissamme. Tavoitteena on sekä valita yleiskiinnostavia aiheita että käsitellä niitä niin, että ne avautuvat helposti, sanoo Seppo Rönkko.

– Debatissa voi olla myös räväkkiä mielipiteitä, kun ne ovat perusteltuja ja vastuullisia. Olemme tuomassa laadukkaasti toimitetun lisäosan rakentavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, lisää Matti Pietiläinen.

Rönkkö huomauttaa, että hyvää debatointia ei pidä nähdä ensisijaisesti henkilövetoisena.

– Puheenvuoron sisältö ja ajoitus ratkaisevat. Toki kotimaisten nimien lisäksi olisi hyvä nähdä kansainvälistä näkökulmaa.

Yksi debatin tavoitteista on löytää puheenvuoroja, joiden tärkeyttä ei ole vielä laajasti ymmärretty. Pietiläinen uskoo, että esimerkiksi tiedeyhteisöstä löytyy piilossa olevia näkemyksiä.

– Joskus puheenvuoron painavuus tulee siitä, että äänessä on asemansa vuoksi painava toimija. Joskus painavuus voi tulla siitä, että avaus on itsessään todella painava. Debatin tuottajien Iida Tiihosen ja Mikko Välimaan yksi tehtävä on houkutella piileviä potentiaaleja julkisuuteen suomalaisten edun nimissä.

Debatin kirjoittajille sarja tarjoaa laajan julkisuuden. Debattikirjoituksia sekä muita Uutissuomalaisen uutisia julkaistaan Mediatalo Keskisuomalaisen lehdissä ja sanomalehti Karjalaisessa, ja ne tavoittavat yhteensä 1,25 miljoonaa suomalaista.

– Lisäksi Uutissuomalaisen uutisia siteerataan paljon muissa medioissa. Kyse on siis valtakunnan mittakaavassa merkittävästä uudesta mahdollisuudesta tärkeisiin avauksiin, Matti Pietiläinen sanoo.

Uutissuomalaisen debatissa esitetään punnittuja puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista kerran viikossa lauantaisin.

Uutissuomalaisen debatti on valtakunnallinen mielipidesivu, jota tuottaa Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen yhteistoimitus Uutissuomalainen.

Yhteystiedot: debatti@uutissuomalainen.fi, Iida Tiihonen 044 4062393 ja Mikko Välimaa 040 0133951.