Uutissuomalaisen kysely: Joka kolmas kohdistaisi liikenneinvestoinnit ensisijaisesti maanteiden kunnossapitoon

Joka kolmas kohdistaisi liikenneinvestoinnit ensisijaisesti maanteiden kunnossapitoon, selviää Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä. Samalla vain viisi prosenttia kohdistaisi rahat ensisijaisesti rautateiden kunnossapitoon.

Uutissuomalaisen haastattelema liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi arvioi, että maanteiden huono kunto on ihmisille näkyvämpi ongelma kuin vastaavat rataongelmat. Kuukasjärvi muistuttaa, että uudessa hallitusohjelmassa on selvä raideliikennepainotus, mutta lisärahoitusta on luvassa myös maanteiden kunnostukseen.

45 prosenttia kyselyyn vastanneista jakaisi liikenneinvestoinnit tasan maanteiden ja rautateiden kesken.

Arvioiden mukaan liikenneväylien korjausvelka on kaksi ja puoli miljardia euroa. Uusi hallitus on linjannut, että korjausvelka pienenee.