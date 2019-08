Uutta kirkkoherraa juhlitaan sunnuntaina – Jämsä valmistautuu samalla vaihtamaan hiippakuntaa

Jämsän kirkkoherra Harri Niemelä asetetaan virkaan sunnuntaina 18. elokuuta. Niemelä on hoitanut tehtävää jo viime syksystä.

Niemelä kuvaa alkukauttaan myönteiseksi ja työntäyteiseksi.

– Seurakunnassa on ollut paljon isoja asioita ja tulee olemaankin lähiaikoina. Tulossa on hiippakuntavaihdos, henkilöstöpuolella on muutoksia ja lisäksi on isoja rakennusprojekteja. Vaikka tämä on ollut työntäyteistä, olen tykännyt asioiden järjestelemisestä ja fundeeraamisesta.

Virkaanasettamisen toimittaa vielä Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Jämsä kuuluu vuodenvaihteeseen saakka Tampereen hiippakuntaan, mutta siirtyy 1.1.2020 alkaen osaksi Lapuan hiippakuntaa. Lapuan hiippakunnan piispa on Simo Peura. Kirkolliskokous päätti hiippakuntavaihdoksesta viime toukokuussa.

– Haasteena on uusien verkostojen luominen. Se koskee seurakunnan ylintä johtoa ja askeleen verran myös pappeja. Olimme yhteydessä Lapuan hiippakuntaan heti, kun tieto hiippakuntavaihdoksesta tuli ja suunnittelimme, miten vaihdos toteutetaan.

Jämsän seurakunta näyttää kirkkoherran Harri Niemelän virkaanasettamiseen liittyvän juhlajumalanpalveluksen suorana lähetyksessä Youtuben välityksellä. Jumalanpalvelus alkaa 18.8. kello 10.