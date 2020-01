Uuttavuotta juhlittu tavanomaiseen malliin – eläimet säikkyneet raketteja, Itä-Suomessa etsittiin karkuteillä ollutta hevosta

Uutta vuosikymmentä on otettu eri puolilla Suomea vastaan ilotulitusten ja musiikkiesitysten voimin. Esimerkiksi Helsingin Kansalaistorilla järjestettyyn uudenvuoden juhlaan kerääntyi noin 85 000 ihmistä, Helsingin poliisi tviittasi.

Oulun kaupunki järjesti jo iltakahdeksalta Kauppatorilla ilotulituksensa, jota oli seuraamassa satoja ihmisiä.

Poliisi on selvitellyt ympäri maan nujakointia ja holtitonta rakettien ampumista. Viranomaisnäkökulmasta juhlinta ei kuitenkaan juuri poikkea aikaisemmista uusistavuosista.

Poliisi on saanut ilmoituksia muun muassa metelistä, pahoinpitelyistä sekä tappeluista niin kodeissa kuin julkisilla paikoilla.

– Humalaisten nujakointia suurimmaksi osaksi, Sisä-Suomen tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle.

Helsingin johtokeskuksesta kerrotaan, että poliisin tietoon ei ole tullut vakavia tapauksia pääkaupunkiseudulla.

Yön aikana raketteja on ammuttu miten sattuu, poliisien eri keskuksista kerrotaan. Esimerkiksi Helsingin poliisi on saanut yön aikana kymmeniä ilmoituksia ilotulitteiden väärinkäytöstä. Poliisin mukaan erityisesti nuorisoporukat ovat ampuneet ilotulitteita muun muassa ihmisiä, autoja ja rakennuksia päin.

Ainakin Itä-Suomessa paljon alaikäisiin liittyviä tehtäviä

Itä-Suomesta tilannekeskuksesta kerrotaan, että normaali viikonlopusta poikkeavaa on muun muassa se, että alaikäisiin ja nuoriin liittyviä tehtävä on ollut kohtuullisen paljon. Tapauksiin on usein liittynyt päihteitä tai ilotulitteita.

– Tehtäviä on koko ajan. Ei ihan heti ole partioita laittaa. Osa joutuu odottamaan, mutta ei hirveän kauan joudu odottamaan, Oulun johtokeskuksesta kerrotaan.

Eri keskuksista arvioidaan tilanteen rauhoittuvan aamulla. Itä-Suomessa varauduttiin aamuyöllä kahakoihin taksijonoissa.

Itä-Suomen tilannekeskuksen mukaan yön aikana on tullut tavallista viikonloppua enemmän ilmoituksia karanneista eläimistä, erityisesti koirista. Ainakin osa karussa olleista on todennäköisesti säikähtänyt rakettien pauketta. Poliisille tuli myös ilmoitus karanneesta hevosesta.

Tarkemmat luvut hälytysten määristä selkenevät aamulla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla hälytyksiä on tullut keskuksen arvioin mukaan satoja ja Itä-Suomessa hälytyksiä oli kertynyt noin 250 aamuyöhön mennessä.

Nurmijärvellä evakuoitiin rivitalo, Joensuussa paloi vanha tanssilava

Nurmijärvellä tuhoutui uudenvuodenyönä viiden asunnon rivitalo. Päivystävän palopäällikön mukaan talosta evakuoitiin kymmenkunta ihmistä ja jonkin verran lemmikkieläimiä. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Hälytys Karjatielle tuli illalla yhdentoista aikoihin. Päivystävän palopäällikön mukaan palo oli saanut alkunsa rivitalon toisesta päädystä ja levinnyt katolle. Palokunnan saapuessa paikalle noin 30 metriä pitkän rakennuksen katto oli liekeissä koko mitaltaan.

Syttymissyystä ei ollut yöllä tietoa. Pelastuslaitokselta arvioitiin, että sammutustyöt jatkuvat pitkälle aamuun. Päivystävän palopäällikön mukaan kunnan sosiaalityöntekijöiden oli määrä järjestellä evakuoitujen tilapäistä majoitusta.

Porin Kylälaidalla ilotulite lensi illalla puolitoistakerroksisen omakotitalon parvekkeelle ja sytytti parvekkeella olleen irtaimiston tuleen. Pelastuslaitos sammutti katolle levinneen palon. Asukkaat olivat tapahtuma-aikaan kotona, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Ainakin Helsingin ja Tampereen pelastuslaitokset ovat sammutelleet lukuisia roskispaloja. Pelkästään Tampereella on ollut parikymmentä roskiskeikkaa, päivystävä palomestari kertoi aamuyöllä.

Joensuussa sammutettiin yöllä vanhan tanssilavan paloa. Tanssilava Törmä ei ole enää ollut käytössä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että päärakennus tuhoutui palossa kokonaan. Tiedossa ei ole, että sisällä olisi ollut ihmisiä. Poliisi selvittää syttymissyytä.

Kerrostalon kattoa aukaistiin Helsingissä palon vuoksi

Helsingissä Juhana-Herttuan tiellä kerrostaloasunnon parveke paloi ja asunto kärsi palovahinkoja tulipalossa. Päivystävän palomestarin mukaan palo sai alkunsa parvekkeelta ja levisi sieltä sisätiloihin ja osin talon katolle. Palo saatiin sammumaan.

Päivystävä palomestari kertoi hieman ennen kahta aamuyöllä, että kerrostalon kattoa jouduttiin avaamaan, jotta rakenteissa kytevä palo saadaan sammumaan. Kukaan ei loukkaantunut palossa, ja vain palaneesta asunnosta evakuoitiin väkeä. Päivystävä palomestari ei ottanut kantaa siihen, kuinka monta ihmistä asunnosta evakuoitiin. Poliisi tutkii syttymissyytä.

Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla yksi ihminen loukkaantui vakavasti ulosajossa kantatie 67:llä aamuyöllä. Päivystävän palomestarin mukaan autossa oli vain kuljettaja, joka autettiin ulos ja toimitettiin sairaalaan. Tie onnettomuuspaikalla oli jäinen.