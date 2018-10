Uutuuskirja: Hävittäjä lensi ilmatilaloukkauksen tehneen kiinni, osoitti valaisimella ja otti tämän kuvan – vaativa öinen tehtävä noteerattiin kansainvälisesti

Suomen hävittäjälentäjät eivät tee missään tapauksessa ilmatilaloukkauksia tahallaan. Karjalan lennoston entinen komentaja, eversti evp Ari Jussila pitää erittäin epätodennäköisenä, että suomalaislentäjät tekisivät ilmatilaloukkauksia enää vahingossakaan.

– Tahallaan niitä ei tehdä missään nimessä. Eikä kyllä enää vahingossakaan. Hyvin monta asiaa pitäisi mennä pieleen, jos niin tapahtuisi. Nykyään käytössä on niin hyvät suunnistus- ja paikantamisjärjestelmät, Jussila sanoo.

– Toisin oli 1980-luvun lopulla, kun Karjalan lennoston ohjaajat tekivät vahingossa kolme alueloukkausta Neuvostoliittoon. Silloin käytössä oli aivan erilaiset suunnistusjärjestelmät, vanhaa kalustoa eikä gps:ää tai muuta paikantamisjärjestelmää.

Kaikki kolme alueloukkausta vuosina 1986–1989 tapahtuivat eri kohdissa: eteläisin merellä Helsingin eteläpuolella ja pohjoisin Kainuun korkeudella, kun lennoston yliluutnantti hujautti MiG-21UM-yliäänikoelennolla lähes kahden Machin nopeudella Neuvostoliiton puolelle vuonna 1989.

Tapauksista kerrotaan Karjalan lennoston 100-vuotisjuhlan kunniaksi kootussa, Jussilan kirjoittamassa teoksessa Karjalan lennosto 1980–2018. Kylmästä sodasta kansainvälistymiseen. Karjalan lennosto täytti sata vuotta 28. syyskuuta. Karjalan lennosto on osa Ilmavoimia, jonka esikunta sijaitsee Jyväskylän Tikkakoskella.

Jussila oli Karjalan lennoston komentajana vuosina 2009–2012, mutta hän on tutkinut lennoston historiaa laajemminkin ja seurannut toimintojen kehittymistä.

Julkisuudessa lennoston toiminnassa ovat aina kiinnostaneet ilmatilan valvonta ja havainnot venäläiskoneista.

Jussilan mukaan moni oli tyytyväinen, kun ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päätti alkuvuonna 2005, että Suomi julkistaa jatkossa kaikki ilmatilaloukkaukset. Päätös tehtiin venäläiskoneiden toiminnan takia.

– Muistan itse, kun lennoston operaatiopäällikkönä kävin laivueessa 1990-luvulla ja nuoret ohjaajat ihmettelivät, miksi ­tapauksista ei puhuta. Se ei ollut Ilmavoimien päätös, vaan ministeriöt vastasivat, miten tapaukset saatettiin tutkintaan ja mitä niistä kerrottiin.

– Sitten Suomen linja muuttui samaksi kuin muissa Pohjoismaissa. Venäläis­koneiden ilmatilaloukkauksia oli ollut aika monta, kun niistä alettiin Suomessa kertoa julki. Suomi otti asiat selkeästi esille, tapaukset julkistettiin – ja se vaikutti niin, ettei tapauksia enää tullut niin runsaasti.

Jussila myöntää, että venäläisten tekemien ilmatilaloukkausten syitä on pohdittu paljon.

– Ovatko jotkut niistä tahallisia? Kun asiaa katsoo historiallisesti, Neuvostoliiton romahtaminen ja sen jälkeinen aika olivat ilmatilaloukkauksissa hiljaista aikaa. Sitten heidän lentotoimintansa intensiteetti kasvoi, ja Venäjän ulkopoliittinen linja Vladimir Putinin aikana on muuttunut. Ilmatilaloukkaukset ovat olleet osa sitä näkymää ulospäin – ei vain Suomessa, vaan muuallakin lähialueilla.

Uudessa kirjassa kerrotaan myös touko–elokuusta 2014, jolloin venäläiset koneet loukkasivat Suomen ilmatilaa viisi kertaa pitkän hiljaisen jakson jälkeen.

Tapauksista aiheutui aikanaan poliittinen skandaali, kun selvisi, että silloisen pääministerin Jyrki Kataisen (kok.) puheet olivat virheellisiä. Katainen oli kertonut julkisuuteen, että Hornet-hävittäjät olivat olleet lähes välittömästi tunnistamassa venäläiskoneita toukokuussa. Näin ei ollut ollut.

Historiakirjassa kerrotaan, että lennosto sai sen vuoden aikana poikkeuksellisen luvan ylittää henkilöstömäärän ja rekrytoida määräaikaisia aliupseereita paikkaamaan valvontakeskuksen henkilöstövajetta.

Koko jakso oli nimittäin kiireinen, sillä keskivalvontatutkahanke oli venynyt ja tuotti lisätöitä. Lisäksi meneillään oli puolustusvoimauudistuksen muutostyöt eli Satakunnan lennoston osia siirtyi parhaillaan Karjalan lennostoon. Muutosten täyteisestäkin jaksosta selvittiin kuitenkin kunnialla.

– Lennoston päätehtävä on aina ollut ilmatilan valvonta ja vartiointi. Se on koko ketjun työtä tutka-asemista ilmatilakuvan luomiseen. Karjalan lennosto on onnistunut siinä hyvin, Jussila arvioi.

Jussilan mukaan Karjalan lennoston taidot herättivät runsaasti kansainvälistä huomiota, kun Hornet-ohjaajat onnistuivat kuvaamaan kaksi Suomen ilmatilaa loukannutta Venäjän Su-27-hävittäjää lokakuussa 2016.

Toinen hävittäjistä teki ilmatilaloukkauksen pimeään aikaan, mutta suomalaisohjaaja lensi koneen kiinni, osoitti sitä käsivalaisimella ja otti tunnistuskuvan.

– Yötunnistus noteerattiin kansainvälisesti. Kyse oli erittäin vaativasta tehtävästä.