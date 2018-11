Uutuuskirja: Pihtiputaalta ja Viitasaarelta kootun Jääkäripataljoona 7:n sotataival oli poikkeuksellisen raskas ja verinen

Tietokirjailija Kimmo Sorko oli pettynyt mies vuonna 1995, kun hän sai kustantajalta käsiinsä kirjoittamansa Seiskan sotatie –historiakirjan. Kustantaja oli painanut Pihtiputaan nimikko-osaston sotataivalkuvauksen halvalle paperille, ja taitossa valokuvat olivat kolmessa ryppäässä, eivät loogisesti kuvittamassa tekstiä.

Tiedekirjoittajan mieltä kaiversi kirjaan jälkensä jättänyt kiire. Parikymmentä joukko-osastossa taistellutta veteraania kertoi Viitasaaren ja Pihtiputaan haastattelutilaisuuksissa avoimesti kokemuksistaan vuonna 1994, mutta Sorko joutui jättämään paljon materiaalia pois. Lisäksi seutukunnan valokuva-­albumien pengontaan ei riittänyt toivotusti aikaa.

Lauantaina julkistettiin Sorkon kokoama uusittu laitos, jossa nimikin on vaihtunut.

– Korpisoturipataljoona nimenä kuvaa paremmin osastoa. Sen miehet olivat tottuneita liikkumaan korpimaastossa ja sen taistelutie oli pitkälti koskematonta korpea ja tietöntä taivalta, sanoo Sorko.

Kirja paikkaa alkuperäisen laitoksen puutteet juuri veteraanien avoimesti kertomilla omilla kokemuksilla, paremmalla painojäljellä, laadukkaammalla paperilla sekä huolellisella Lea Lerkkasen taitolla. Taiton ansiosta kuvitus istuu tekstiä tukevaksi osaksi. Lisäksi teksti on selkiytynyt, kun aikaisemmassa teoksessa taajaan viliseviä muita joukko-osastoja on karsittu.

Lisäksi kirja sisältää paljon ennen julkaisemattomia albumikuvia, jotka työryhmäläiset saivat käyttöönsä joukko-osastossa palvelleiden miesten perheiden ja sukulaisten albumeista. Työryhmä on kuvannut myös taistelutaipaleen paikkoja nykyajassa. Paikoin albumeista poimittu kuvamateriaali on laadullisesti rosoista, mutta sen autenttisuus on teokseen liittämisen perusteena.

Sorkon mukaan Jääkäripataljoona 7:n sotataival oli joukko-osastona poikkeuksellisen raskas ja verinen.

– Sen hyökkäysvaihe kesti yli nelinkertaisesti Kannaksen joukkoihin verrattuna, toteaa Sorko.

Osaston mainetta tuhrii joukossa roihahtanut kapina, jonka perusteet kirja tekee hyvin ymmärrettäviksi. Sorkon teksti paljastaa joukko-osaston todelliseksi kovan onnen kokijaksi: miehet tunsivat kaatuneet ja haavoittuneet.

Kesäkuussa 1941 lähinnä Pihtiputaan ja Viitasaaren miehistä koottu osasto käsitti 831 miestä. Se eteni hyökkäyssodassa pitkälle itään Äänisjärven pohjoispäähän. Miehistä 158 kaatui, 434 haavoittui ja kolme katosi.

– Pataljoonan rippeet hajotettiin eri joukko-osastoihin helmikuussa 1942. Se tuli miehille yllätyksenä, kertoo Sorko.

Pataljoona eteni linnuntietä ensimmäisestä taistelukosketuksesta viimeiseen taisteluun runsaat 200 kilometriä, ja todellinen matka oli varmasti yli 400 kilometriä. Lähes koko ajan pataljoona piti kuluttavaa taistelukosketusta perääntyvään, vastahyökkäävään ja ajoittain vahvasti linnoittuneeseen viholliseen.

Sen operaatioista päätettiin usein luotettavan tiedustelutiedon sijasta arvausten perusteella, ja vastustajana olivat laadukkaat rajavartioston miehet sekä taisteluihin sitoutuneet suomensukuiset sotilaat. Lisäksi alue oli soiden, metsien, jokien ja järvien pirstomaa korpimaisemaa, jossa tiestöä oli hyvin harvakseltaan.

Jatkuva liike ja taistelukosketukset, haasteellinen korpimaisema ja syksyn pehmentämä tiestö johtivat huollon takelteluun. Esimerkiksi osaston viimeiseksi jääneessä hyvin julmassa Hiisjärven taistelussa miehille ei järjestynyt edes telttoja lepohetkiin 40 asteen pakkasessa.