Väestönsuojaa ei enää tarvitse rakentaa peltihallia tai ratsastusmaneesia varten

Ensi vuoden alussa voimaan tuleva pelastuslain muutos keventää velvollisuutta rakentaa väestönsuojia.

Uuden lain mukaan väestönsuojia ei enää tarvitse rakentaa tiettyihin kevytrakenteisiin rakennuksiin kuten lämmittämättömiin urheilun harjoitusrakennuksiin, varastoihin, ratsastusmaneeseihin tai peltirakenteisiin halleihin.

Käytännössä tämäntyyppisiin rakennuksiin on jo nyt saanut rakentamisvapautuksen poikkeusluvalla. Poikkeuslupamenettelyä kevennetään entisestään. Väestönsuojarakentamisen poikkeuksista ja helpotuksista päättää jatkossa aina kunnan lupaviranomainen.

Lisäksi laki pidentää asukkaiden enimmäissuojautumismatkaa 250 metristä 500 metriin. Tällä helpotetaan useampien rakennuksien yhteisten väestönsuojien rakentamista niin, että ne voivat palvella nykyistä laajempaa aluetta.

Suomessa on tällä hetkellä noin 45 000 väestönsuojaa, joissa on noin 3,6 miljoonaa väestönsuojapaikkaa. Suojista noin 85 prosenttia on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia. Myös useamman kiinteistön yhteisiä kalliosuojia on käytössä.

Useimmiten väestönsuojat ovat normaalioloissa muussa käytössä, esimerkiksi liikuntahalleina, metroasemina ja parkkihalleina. Asuinrakennusten väestönsuojat toimivat usein esimerkiksi varastotilana. Edellytyksenä on, että suoja voidaan tyhjentää ja laittaa käyttökuntoon 72 tunnissa.