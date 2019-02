Vähälä Yhtiöt pienentää osaltaan rekkaliikenteen hiilijalanjälkeä – maakaasua tankkiin ensimmäisenä Pohjoismaissa

Vähälä Yhtiöt testaa uutta tekniikkaa Helsingin ja Jyväskylän välisessä rekkaliikenteessä. Yhtiö on hankkinut nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivan rekkaveturin, joka liikennöi 62 tonnin kokonaispainolla. Vetoautoon liitettiin pitkä perävaunu maanantaina aamulla, ja se lähti taipaleelleen kohti Helsinkiä. Verrokkina toimii samanlaista pitkää perävaunua vetävä uusi dieselauto.

Maakaasukäyttöisen rekkaveturin lisäksi yhtiö testaa sähköllä toimivaa kylmäperävaunua. Vaunun akseliin sijoitettu generaattori lataa kylmäkoneen akkua rullauksessa ja jarruttaessa. Vaunu otettiin elintarvikeliikenteen käyttöön tiistaiaamuna. Hankintapäällikkö Ari Karjalaisen mukaan yhtiö on tienraivaaja, mutta tavoittelee nimenomaan taloudellisesti kannattavaa ekotekoa.

– Kaasuauto on hankintahinnaltaan uutta vastaavaa dieselautoa joitakin kymmeniä prosentteja kalliimpi, mutta olemassa olevan tiedon mukaan varsin kilpailukykyinen kokonaiskustannukset elinkaarella huomioiden, sanoo Karjalainen.

Thermo-perävaunu puolestaan toimii ilman perinteistä dieselmoottoria ja ottaa jarrutusenergiaa talteen hyötykäyttöön. Vähälän hankkima kalusto edustaa alalla uusinta uutta, toista sukupolvea.

Raskaskalusto tehdään runsaaseen ajoon. Parhaimmillaan yhdistelmillä liikennöidään Suomessa yli 300 000 kilometriä vuodessa. Tyypillistä on, että auto kulkee koko ajan ja kuljettaja vaihtuu. Nyt hankitulle LNG-autolle ennakoidaan 230 000 kilometriä vuodessa, jota Karjalainen luonnehtii hyväksi määräksi.

– Helsinki–Jyväskylä-välillä on hyvä testata kaasuauton kustannustehokkuutta, koska vuosisuorite on tähän riittävän suuri, sanoo Karjalainen.

Vähälän terminaalin naapurissa on Gasumin nesteytetyn maakaasun tankkauspiste. Karjalaisen mukaan vastaavia tankkauspisteitä on nyt vireillä useita.

– Uusia on tulossa Lahteen, Kuopioon, Ouluun ja Seinäjoelle. Tämä tuo aidon mahdollisuuden korvata dieselkalustoa maakaasukäyttöisillä. Polttoaineena maakaasu on tasalaatuista läpi vuoden, ja kylmässä sen hyötysuhde vain kohenee. Dieselissä käytetään Suomessa erikseen talvilaatua, jota käytettäessä moottorin hyötysuhde romahtaa, paljastaa Karjalainen.

Sähkötoimisen perävaunun akku voidaan ladata seinästä voimavirralla, mutta perävaunun alla oleva kookas akku latautuu aina kun auto yhdistelmä rullaa tai jarruttaa.

– Tuossa vaunun keskiakselissa on akkua lataava generaattori, joka ottaa energiaa talteen myös moottorijarrutuksessa. Teknisesti kalusto on mitoitukseltaan elintarvikeliikenteeseen sopiva, ja tutkimme mielenkiinnolla uuden tekniikan toimivuutta pohjoisissa olosuhteissa ensimmäisenä Pohjoismaissa, sanoo Karjalainen.

Kalustohankinnassa on kyse miljoonainvestoinneista. Vähälän väreissä liikkuu yli 200 kuorma- tai rekka-autoa. Näistä yhtiön omia on 65. Vetoauto on ajossa viitisen vuotta, joten vuosittain hankitaan toistakymmentä uutta vetoautoa.