Vähävaraisilta perheiltä on tullut ennätysmäärä avunpyyntöjä tänä vuonna – Jyväskylän Hope ry: "Kaikkia lapsia ei ehditä auttaa ennen joulua"

Vähävaraisten perheiden ahdinko näkyy ennätysmääränä avunpyyntöjä Hope ry:n Jyväskylän paikallisyhdistyksessä. Jo marraskuun loppuun mennessä yhdistys on auttanut noin 650 lasta Jyväskylässä, ja luku tulee nousemaan noin 700:aan. Viime vuonna apua sai noin 655 lasta.

Pahin jouluruuhka on päällä, sillä jonossa on avunpyyntöjä noin 250 lapselle, ja lisää tulee 6–10 kappaleen päivävauhtia, kertoo toinen Jyväskylän tiiminvetäjistä Tiina Luoto-Mäenpää.

Hope ry on valtakunnallinen yhdistys, joka auttaa vähävaraisia ja kriisin kokeneita lapsiperheitä välittämällä näille esimerkiksi lastenvaatteita ja leluja.

– Emme ehdi auttamaan kaikkia tarvitsijoita ennen joulua, Luoto-Mäenpää toteaa.

Perustoimeentulotuki siirrettiin Kelan hoidettavaksi vuoden 2018 alusta. Muutos on näkynyt myös Hopessa, kertoo Luoto-Mäenpää.

Perustoimeentulotukea myönnetään, kun tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, kuten asumiseen ja ruokaan. Se on niin sanottu viimesijainen taloudellinen tuki.

– Ihmisten kirjeitä on riipaisevaa lukea. Monet ovat kertoneet, että perhe ei saa mistään rahaa, koska toimeentulohakemuksen käsittely Kelassa kestää. Iso osa asiakkaistamme elää toimeentulotuella, ja perheillä on todella tiukkaa. Samaan aikaan hinnat ovat nousseet hyvin paljon, Luoto-Mäenpää kertoo.

Monet vanhemmat ovat Luoto-Mäenpään mukaan kertoneet kirjeissään, että heidän lapsiaan kiusataan koulussa, koska perheellä ei ole varaa ostaa nykymuodin mukaisia vaatteita. Lahjoitusvaatteiden myötä osan kiusaaminen on vähentynyt.

Hakemusten määrään on tänä vuonna todennäköisesti vaikuttanut myös se, että viime vuonna Hope sai poikkeuksellisen paljon suuria yksittäisiä lahjoituksia paikallisilta yrityksiltä, arvelee Luoto-Mäenpää. Silloin yhdistys pystyi auttamaan asiakasperheitään paljonkin joulun kuluissa.

– Sana on varmasti lähtenyt kiirimään, ja ihmiset ovat laittaneet sen vuoksi enemmän hakemuksia tänä vuonna. Tänä vuonna tilanne on kuitenkin eri, sillä lahjoituksia on tullut huomattavasti vähemmän.

Hopen toiminta on täysin lahjoitusten varassa, joten yhdistys ei voi toteuttaa kaikkia perheiden toiveita. Esimerkiksi jouluavunpyynnöt jäävät väistämättä tällä hetkellä perusavun jalkoihin.

– Ensisijainen tehtävämme on perusavussa eli toimitamme perheille lastenvaatteita, leluja ja pelejä. Tietysti haluaisimme, että perheet saisivat lapsilleen joulun ja olemme pystymisemme mukaan auttaneet myös jouluruokahankinnoissa ja lasten joululahjoissa.

Välillä lykästää. Yksi äiti haki marraskuussa Hopen varastolta lapselleen sukset liki liikuttuneena.

– Hän kertoi, että sukset olivat lapsen harras joululahjatoive, ja meidän avullamme hän pystyi sen toteuttamaan, Luoto-Mäenpää kertoo.

Lahjoituksia Hope ry saa paljon niin tavallisilta ihmisiltä kuin yrityksiltäkin, mikä on yhdistyksen toiminnan kannalta elintärkeää, kiittelee Luoto-Mäenpää.

Hän toivoisi, että yrityksissä muistettaisiin tiedottaa Hopelle, kun keräys aloitetaan. Joskus isoja lahjoituseriä on tullut yllättäen todella lähellä joulua.

– Toimimme täysin vapaaehtoisten voimin, joten joskus on pitänyt kiirettä, että ehdimme jakaa kaiken perheille ennen joulua. Tiedotus auttaisi meitä myös ennakoimaan millaista jouluapua pystymme perheille tarjoamaan, toteaa Luoto-Mäenpää.

Avuntarjoajien luukuilla on ruuhkaa

Suomessa on yli 100 000 köyhää lasta, joilla on muita suuremmat riskit syrjäytyä, kertoo Pelastakaa Lapset ry.

– Perheet, joilla on tosi vaikeaa, ovat poikki. He eivät välttämättä jaksa hakea apua, sillä he eivät enää tiedä mihin kääntyä, toteaa diakonian työalasihteeri Heini Lekander Jyväskylän evankelis-luterilaisesta seurakunnasta.

Hän on nähnyt, että ongelmien kasaantumisesta seuraa usein piittaamattomuutta. Hän on pahoillaan, ettei kukaan ota perheestä koppia ja selvitä, mistä vaikeudet johtuvat, vaan ihmisiä pallotellaan luukulta toiselle vedoten, että tämä ei kuulu minun toimialaani.

– Mekin olemme vain yksi luukku muiden joukossa.

Talousvaikeudet ovat lähes jokaisen asiakkaamme asialistalla, kertoo aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Laura Vänttinen Jyväskylän kaupungilta.

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle on ruuhkauttanut hakemusten käsittelyä. Päätökset ovat viipyneet ja perheet jääneet hetkeksi tyhjän päälle. Kela on sovitusti ohjannut ihmisiä kaupungin sosiaalityön puoleen.

Myös ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten määrä on kasvanut kahden viime vuoden aikana, Vänttinen kertoo.

Kyseessä on harkinnanvarainen toimeentulotuki, jota kunnat voivat myöntää perusosan päälle esimerkiksi asumisen turvaamiseksi tai taloudellisen tilanteen heikennyttyä äkisti. Vänttisen mukaan tukea haetaan muun muassa vuokrarästeihin.

Sosiaalityössä mietitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja tämän ongelmiin. Lapsiperheiden köyhyyden poistamiseen tarvittaisiin Vänttisen mielestä monitahoisia valtakunnallisia ratkaisuja.

– Pitkällä tähtäimellä toimeentulotuen tarvetta vähentää tehokkaimmin elämänhallinnan tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäisy, hän sanoo.

Myös Jyväskylän Pelastakaa Lapset ry:n paikallisyhdistykseen on tullut tänä vuonna aiempaa enemmän avunpyyntöjä lapsiperheiltä.

– Köyhät ovat köyhempiä ja rikkaat rikkaampia. Kustannukset ovat nousseet, mutta se ei näy tuissa, joita pienituloiset perheet saavat, puheenjohtaja Anneli Rautiainen toteaa.