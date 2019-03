Väitös: Myös tekemättä jättäminen voi olla tarkoituksellista

Äänestämättä jättäminen, ilmastolakko, rasistiselle vitsille nauramattomuus tai kiusaamattomuus.

Esimerkiksi tällaisia ilmiöitä yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisa Kärki tutki väitöskirjassaan. Tarkoituksellista tekemättä jättämistä käsittelevä työ tarkastetaan lauantaina Jyväskylän yliopistossa.

– Väitöskirjassani olen pyrkinyt tekemään tästä epämääräisestä joukosta tarkoituksellisia tekemättä jättämisiä todellisen, jotta niitä voidaan paremmin tutkia, Kärki tiivistää.

Kärki on pyrkinyt filosofian keinoin tunnistamaan ja ymmärtämään tarkoituksellisia tekemättä jättämisiä.

– Ihmisen toimintaa koskevia teorioita käytetään yhteiskuntatieteissä ja yhteiskuntatieteitä taas käytetään, ainakin toivottavasti, poliittisessa päätöksenteossa. Filosofia ei siis ole erillään reaalimaailmasta.

Kärjen vastaväittäjänä toimii maailmankuulu yhdysvaltalaisfilosofi Randolph Clarke, joka myös on tutkinut toimijuuden ja tekemättä jättämisen filosofiaa.

YTM Kaisa Kärjen filosofian väitöskirja Investigating the Other Side of Agency: A Cross-disciplinary Approach to Intentional Omission tarkastetaan lauantaina 23.3. klo 12 Seminaarinmäellä Historican salissa H320.

Koko väitöskirja on luettavissa täällä ja suomenkielinen tiivistelmä täällä.