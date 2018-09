Väitös: Suomessa lapsi säästyy tartunnalta, jos äidin hiv on tiedossa raskausaikana

Suomessa hiv-positiivisten äitien lapset ovat säästyneet tartunnalta raskauden tai synnytyksen yhteydessä, jos äidin tartunta on ollut tiedossa raskausaikana, ilmenee väitöskirjasta.

Väitöksessä tutkittiin rekisteritietojen perusteella kaikki 212 äitiä, jotka ovat synnyttäneet Suomessa 1983–2013 hiv-diagnoosin jälkeen ja heidän 290 lastaan.

Päinvastoin kuin muissa länsimaissa vain neljännes synnytyksistä oli keisarileikkauksia. Yksikään lapsista ei saanut tartuntaa, jos äidin tartunta oli tiedossa ennen synnytystä.

– Osoitimme, että on mahdollista ehkäistä hivin äiti-lapsi-tartunnat matalan esiintyvyyden maassa. Alatiesynnytys on turvallinen, jos hiv-hoitotulos on hyvä, väittelijä, lääketieteen lisensiaatti Inka Aho sanoo tiedotteessa.

Ennen nykyaikaista yhdistelmälääkitystä noin kolmannes hiv-positiivisten naisten lapsista sai tartunnan raskauden tai synnytyksen aikana. Nykyisen lääkityksen myötä hiv-positiivisten elinajanodote on normalisoitunut ja lasten tartuntariski pienentynyt huomattavasti.

Aho selvittää väitöstutkimuksessaan hiv-positiivisten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Tutkimukseen liittyvään kyselyyn vastasi 560 suomalaista ja tanskalaista hiv-positiivista naista.

Tulosten mukaan valtaosan terveydentila oli hyvä ja hiv-hoitotulos erinomainen. Lisäksi suurin osa vastaajista eli vakituisessa parisuhteessa hiv-negatiivisen henkilön kanssa ja heillä oli lapsia. Neljännes oli yrittänyt tulla raskaaksi onnistumatta.

Väitöskirja "Sexual and reproductive health of women living with HIV in Finland" tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina.