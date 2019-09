Väitöstutkimus: Seksiskandaalit muokkasivat vallankäyttöä

Kuninkaiden rakkausseikkailut olivat 1700-luvulla skandaali, jonka tavoitteena ei ollut vain poliittisen vastustajan kyseenalaistaminen tai tekeminen naurunalaiseksi, vaan kyseessä oli kamppailu yhteisön jaettujen poliittisten ja moraalisten arvojen määrittelemiseksi, selviää filosofian maisteri Elina Kauppisen väitöstutkimuksesta.

Kauppinen analysoi väitöstutkimuksessaan 1700-luvun vallanpitäjien avioliiton ulkopuolisten rakkausseikkailujen poliittisia merkityksiä.

– Aikana, jolloin vapaata lehdistöä ei ollut ja yleinen keskustelu poliittisesta päätöksenteosta oli kiellettyä, skandaalin kautta välitettiin tietoa poliittisista toimijoista ja tapahtumista. Keskustelu kuninkaallisista rakastajattarista tarjosi keinoja osallistua laillisen poliittisen järjestelmän määrittelyyn, Kauppinen sanoo.

Väitöksen mukaan seksiskandaali veti huomion poliittisen vallan ytimeen. Samalla yhteiskunnan rajanvetoja koeteltiin ja luotiin uudelleen tarkoituksenmukaisesti. Tämä kohdistui muun muassa julkisen ja yksityisen, poliittisen ja triviaalin sekä miehisten ja naisellisten asioiden rajoihin.

Kauppisen mukaan näin määriteltiin, ketkä saivat osallistua poliittiseen päätöksentekoon, eli mitkä asiat kuuluivat poliittisen päätöksenteon piiriin ja millä tavoilla poliittinen päätös voitiin tehdä oikeutetusti ja hyväksytysti.

– Kun vahvistetaan tai haastetaan lailliseen vallankäyttöön liittyviä odotuksia, ihanteita ja normeja, vahvistetaan tai haastetaan myös vallitsevan poliittisen järjestelmän perusteita, hän selittää.

Kauppisen mukaan valtaapitävien seksiskandaali tekee moraalista poliittisen kysymyksen, mutta myös kääntää poliittisen vallankäytön moraaliseksi kysymykseksi.

– Skandaali antaa mahdollisuuden määritellä sitä, millaisen hallinnon alle suostumme alistumaan: mikä on ylimmän vallan luonne ja lähde, miten valtaa tulisi käyttää ja miten poliittinen päätös tulisi tehdä.

Sen sijaan, että seksiskandaali sivuutetaan vähäpätöisenä tai merkityksettömänä, se tulisikin nähdä keinona käsitellä ylimmän vallankäytön perusteita. Sen keskeisiä piirteitä ovat popularisointi, nopea leviäminen ja tarkoituksenmukainen yksinkertaistaminen, Kauppinen toteaa.

– Skandaali havainnollistaa abstrakteja valtaan liittyviä ideoita ja muuttaa vaikeatajuisia teoreettisia kysymyksiä yksinkertaisiksi vitseiksi – myös nykyään.

Elina Kauppisen väitöskirja ”Power, politics and pillowtalk: The role of royal mistresses in British and French discourses on the legitimacy of monarchial rule, 1714–1774” tarkastetaan Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa S212tänään 6.9. kello 12–15.