Väitöstutkimus: Sotalapsikokemus johti sisäiseen tyhjyyteen

Suomesta sodan jaloista Ruotsiin lähetetyt ja sinne lopullisesti jääneet lapset ovat kokeneet evakuoinnin ja yhteyden menettämisen läheisiin traumaattisena. Psykologian maisteri Barbara Mattsson haastatteli väitöstutkimustaan varten kymmentä ruotsinsuomalaista sotalasta.

Tutkimuksen mukaan evakuointi sekä se, etteivät haastateltavat palanneet pysyvästi kotimaahansa sodan jälkeen, merkitsivät syvää muutosta heidän elämäänsä. Sotalasten juuret menneisyyteen olivat poissa, mikä johti sisäiseen tyhjyyteen.

– Tutkittavat osoittivat kiinnostuksen puutetta varhaista elämäänsä kohtaan. Sen vuoksi heidän oli vaikea surra menetyksiään, mikä puolestaan vaikutti ajattelukykyyn ja tunnemaailmaan. Sen seurauksena myös heidän oma identiteettinsä jäi epäselväksi, Mattsson kertoo tutkimustuloksista.

Tutkimus osoitti erityisesti, että oma äiti ja alkuperäinen kieli olivat lapselle tärkeitä, ja niiden menettäminen traumaattista. Traumat eivät kuitenkaan estäneet kouluttautumista, ammatinvalintaa tai oman perheen muodostamista.

Useissa tutkimuksissa on ilmennyt, että Suomeen jääneet lapset olivat psyykkisesti ja fyysisesti terveempiä kuin sotalapsiksi lähetetyt lapset.

Tänä päivänä Suomeen tulee pakolaislapsia ilman vanhempiaan. Vuosina 2014–2018 on tullut 409 alle 13-vuotiasta pakolaista. He asuvat enimmäkseen ryhmäkodeissa, ellei heillä ole jo ennestään Suomeen tulleita sukulaisia.

Mattssonin psykologian väitöskirjan ”A lifetime in exile: Finnish war children in Sweden after the war. An interview study with a psychological and psychodynamic approach” tarkastustilaisuus järjestetään lauantaina 13.10. klo 12 Ruusupuistossa (Alvar Aallon katu 9) salissa Ruu D104 Helena. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.