Väkevälän loukkaantunut karhu lopetetaan – tassussa majavanrauta

Lappeenrannan Ylämaalla liikkuva loukkaantunut karhu on määrätty lopetettavaksi. Poliisin mukaan on varmistunut, että karhun vasemmassa etujalassa on majavanmetsästykseen tarkoitettu pyyntirauta.

Karhu on liikkunut Ylämaalla Väkevälän kylässä.

Poliisi konsultoi asiassa Luonnonvarakeskuksen erityisasiantuntijoita sekä Lappeenrannan eläinlääkäriä.

Poliisi antoi erityisesti eläinsuojelullisista syistä ja kokonaisharkinnan perusteella määräyksen karhun lopettamisesta.

Lopettamisen jälkeen eläin toimitetaan Ruokaviraston tutkittavaksi.