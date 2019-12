Värejä, kimalletta ja kierrätyspukuja – myös Haukio pukeutui Linnassa jo aiemmin nähtyyn fuksianpunaiseen silkkiunelmaan

Linnan juhlissa nähtiin tänä vuonna paljon värejä, mutta STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan suuria yllätyksiä ei vieraiden juhlaeleganssissa nähty. Jo ennakkoon arvioitiin, että juhlissa nähdään siellä jo aiemmin käytettyjä asuja, mikä toteutui myös illan emännän eli Jenni Haukion puvussa.

– Siellä on paljon vihreää, auringonkeltaista ja kultaista ja tosi paljon kimalletta ja paljetteja. Ei varsinaisia yllätyksiä, mutta voi sanoa, että siellä on vahvoja värejä. Pukujen tuunaaminen on selkeästi ilmastoahdistuksen myötä noussut hyvin tärkeäksi asiaksi, sanoi muotiasiantuntija ja kirjailija Mirva Saukkola.

– Samppanjaa ja sinistä, samppanjaa ja sinistä, sitä vuorotteli, kuvaili puolestaan muotitoimittaja Jaakko Selin.

Selinin mukaan nyt nähtiin erityisen paljon pukuja, joiden väri oli jostakin sähkönsinisen ja Suomen lipun sinisen välistä.

Selin kiinnitti huomiota siihen, ettei tänä vuonna nähty erikoisia materiaaliratkaisuja, vaan vaatteiden uusiokäyttö perustui tekstiileihin.

– Jos puhutaan ihan visuaalisuudesta, niin tosi vaisua ja yllätyksetöntä. Johtuuko se siitä, että Linnassa oli aika vähän näyttelijöitä ja muusikkoja, sellaista arvostettua kulttuurin julkkisväkeä, Selin sanoi.

Illan aikana nähtiin myös joitakin hieman etiketin vastaisia asuja, kuten kirjailija Siiri Enorannan housuasu. Saukkolan mukaan osa kampauksistakin oli vain vähän sinne päin.

– Esimerkiksi hiukset ovat auki, eikä ole varsinaista kampausta. Se on muuttunut koko ajan vapautuneemmaksi.

Knihtilän keltainen ja Saarnion punainen asu säväyttivät

Ensimmäisen kättelyjakson aikana nähdyistä puvuista Saukkola nimeää yhdeksi suosikikseen näyttelijä Elina Knihtilän sahraminkeltaisen asun, joka on Katri Niskasen suunnittelema. Toinen suosikki oli näyttelijä ja kirjailija Henrika Anderssonin paljettipuku, joka on saman suunnittelijan käsialaa. Lisäksi hän piti kansanedustaja Sofia Vikmanin (kok.) puvusta, jossa kimaltavat yksityiskohdat olkapäillä toimivat hihoina. Puvun suunnitteli Anne-Mari Pahkala.

Selin ei tänä vuonna löytänyt varsinaista showstopperia, mutta hän kehuu vuoden nuorena suunnittelijana palkitun Emma Saarnion hehkuvan punaista pukua. Saarnio oli toinen Haukion viime vuoden ioncell-puvun suunnittelijoista.

– Puvussa näkyy, että on ymmärretty materiaalin taju, eli se materiaali riittää, Selin sanoi.

Selinin mukaan juhlissa nähtiin jälleen kauniita pukuja myös sellaisten ihmisten päällä, jotka eivät ole julkisuudesta tuttuja.

– Siellä oli oikeasti ihmisten päällä kauniita pukuja, jotka oli ihan selvästi oikein funtsittu ja näkyi, että he nauttivat olostaan siinä. Mutta olisi ollut kauhean kiva tietää, keitä he olivat.

Haukion yllä nähtiin tänä vuonna fuksianpunainen silkkimekko, jota hän käytti myös vuoden 2015 Linnan juhlissa. Puku on muovattu uusiokäyttöön yhteistyössä sen suunnittelijan, muotoilija Sari Nordströmin ja ompelijan, mallimestari Karina Vainion kanssa.

"Hallituksia vaihtuu"

Presidentti Sauli Niinistön kommentoi viime päivien politiikan käänteitä Ylen haastattelussa. Niinistön mukaan politiikassa on riittänyt vauhtia, mutta sitä ei pidä säikähtää: Suomessa on ennenkin vaihtunut hallituksia.

– Turbulenssia on ollut aiemminkin monta kertaa ja siitä selvitään, Niinistö sanoi.

Niinistön mielestä luottamuksen palauttaminen politiikkaan on kiinni kaikista siinä mukana olevista.

Linnan juhlien teemana oli tällä kertaa tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Jenni Haukio arvioi, että luotettava ja tieteellinen tieto on Suomessa erittäin arvostettua, joskin sitä haastetaan monelta suunnalta.

– Meiltä kaikilta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta ja medialukutaitoa jo sieltä ihan oikeastaan varhaislapsuudesta lähtien, Haukio sanoi.

Niinistö kertoi kiinnittäneensä huomiota siihen, että kaikilla tuntuu olevan vähän kiire ja uutisia tulee paljon. Se houkuttaa ilmaisemaan asiat hyvin lyhyesti.

– Kaikissa näissä lyhyissä ilmaisuissa olisi syytä olla aika tarkka. Myöskin kaikkien viestittäjien, Niinistö sanoi.

Niinistö kuitenkin uskoo, että useimmat ihmiset osaavat olla tarkkana ja ymmärtävät, jos jonkun sanomiset tai kirjoitukset eivät ole totta. Enemmistö ei siihen kuitenkaan puutu.

– Mutta tärkeintä on, että heidän korviensa välissä säilyy kontrolli.

Hetkeä ennen Ylen haastattelua Niinistö tervehti Linnassa paikalla olevaa mediaa. Hän muistutti silloinkin illan teemasta ja etenkin kunnioittavasta keskustelukulttuurista.

– Moni meistä on nähnyt, että tässä suhteessa on parantamisen varaa, mutta kaiken kaikkiaan Suomen näkymä tulevaisuuteen on vahva ja hyvä.

– Jokainen meistä ymmärtää ihan tasan tarkkaan, mitä on tieto, mitä on totuus kontra puolivalheet tai valheet.

Ainutlaatuisia kohtaamisia

Talvisodan alkamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Linnan juhlien kunniavieraana on tuttuun tapaan sotaveteraaneja ja lottia. Haukion mukaan jokainen kohtaaminen veteraanin tai lotan kanssa on ollut aivan erityinen.

– Ne ovat ainutkertaisia kohtaamisia ja niistä voi joka kerta oppia uutta, Haukio sanoi Ylelle.

Niinistö puolestaan kertoi kuulleensa, kuinka eräs lotta kerran sanoi Haukiolle olevansa kiitollinen elämästään.

– Minä luulen, että talvisodan perinne on, että me olemme kiitollisia vapaasta elämästämme, Niinistö jatkoi.

Ylen haastattelun jälkeen presidentti suuntasi Valtiosaliin, jonka ovet avattiin vieraille kello 19. Ensimmäisenä kättelyyn saapui kenraali Jaakko Valtanen.

Kättelyn jälkeen oli tanssin aika, joka perinteisesti tapahtuu Kaartin soittokunnan tahtiin. Tanssit aloitettiin presidenttiparin valitsemalla ensivalssilla, joka tänä vuonna oli Raimo Roihan sävellys Maailman kaunein maa. Juhlissa viihdytti myös Kaartin Combo, jonka solisteina toimivat Laura Voutilainen ja Lauri Mikkola. Kolmannen kerroksen salongissa kuultiin a cappella -yhtye Club For Fivea. Lisäksi veteraanien kahvitilaisuudessa esiintyi poikakuoro Cantores Minores.

Yhteensä Linnan juhliin oli kutsuttu noin 1 800 vierasta, joista noin 200 oli kutsuttu tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu -teeman puitteissa.