Värit ja tunteet roihuavat viitasaarelaisen Tarja Gillin teoksissa

Värit ja tunteet roihuavat viitasaarelaisen Tarja Gillin, 60, akryyli- ja öljyväritauluissa, jotka ovat esillä hänen näyttelyssään My Colours. Työttömäksi pari vuotta sitten jäänyt lähihoitaja maalaa kotonaan ja kuvat ovat osin terapeuttisia oman elämänkokemusten peilausta ja osin kantaaottavia luonnon- ja ilmastonmuutokseen.

Teosten värikylläisyys paljastaa taiteilijan intohimon väreihin. Hänen mukaansa värit ovat ihania ja hän voisi vaikka uiskennella niissä, jos voisi.

– Jokainen teokseni syntytarina on uniikki juttu. Työskentelen mielelläni palettiveitsen kanssa. Siinä on jotain voimakasta ja hurjaa, kuin ottaisi värikylpyjä, Gill kuvailee.

Gill aloitti maalaamisen 1980-luvulla. Viime vuosina luomiskausi on puhjennut kukkaan.

– Näyttelylläni haluan myös viestiä, että täällä kaukana isoista kaupungeista on taitavia ja osaavia ihmisiä. Toivon, että koko Suomi pidettäisiin asuttuna.

My Colours -näyttelyn yllätysvieraana on taiteilija Srinath Kale Intiasta. Hän on Gillin tuttava viime vuoden matkaltaan Intiassa. Intian värimaailma antoi lisäpotkua hänen värikylläiselle palettiveitselleen.

My Colours -näyttely 29.6. asti Viitasaaren entisen Osuuspankin alakerrassa.