Väyrynen ei ole enää keskustan jäsen, sanoo puoluesihteeri Ovaska

Keskustan puoluesihteerin Jouni Ovaskan mukaan Paavo Väyrynen ei ole enää keskustan jäsen.

– Väyrynen on Keminmaan keskustaseura ry:n puheenjohtaja. Hän on ilmoittanut puoluehallitukselle, että tämä keskustaseura eroaa puoluejäsenyydestä. Sitä kautta hänen jäsenyytensäkin puolueeseen katkeaa. Puolue on merkinnyt tämän tiedoksi. Se on sillä selvä sitten, Ovaska kertoi.

Väyrynen eron myötä selvyyttä tuli myös keskustan kunnianpuheenjohtajuusasiaan. Keskustan puoluehallituksen vastausesityksissä puoluekokousaloitteisiin todetaan, että Väyrynen on ilmoittanut luopuvansa keskustan jäsenyydestä ja kunniapuheenjohtajuudesta.

– Puoluekokous toteaa, että Paavo Väyrysen kunniapuheenjohtajuus katsotaan päättyneeksi hänen oman ilmoituksensa myötä. Puolueella ei tällä hetkellä ole kunniapuheenjohtajaa, vastausesityksessä kirjoitetaan.

Kesäkuun puoluekokouksessa keskusta ei ole valitsemassa uutta kunniapuheenjohtajaa itselleen.

Keskustan jättänyt ja kansalaispuolueen jäsenyydestä kiistelevä Väyrynen on palaamassa eduskuntaan. Europarlamentaarikko Väyrynen on itse ilmoittanut palaavansa eduskuntaan 12. kesäkuuta.