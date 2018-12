Väyrysen uusin puolue on merkitty puoluerekisteriin

Paavo Väyrysen uusin puolue Seitsemän tähden liike on merkitty puoluerekisteriin. Oikeusministeriö kertoo, että uusimman lisäyksen jälkeen puoluerekisterissä on nyt kaikkiaan 19 puoluetta.

Väyrysen puolue sai kerättyä vaaditut 5 000 kannattajakorttia ja aikoo osallistua kevään eduskuntavaaleihin. Väyrynen on aiemmin kertonut, että aikoo asettua ehdolle joko Lapin tai Uudenmaan vaalipiirissä.

Aiemmin Väyrynen edusti kansalaispuoluetta. Sen riitoja on viime aikoina ratkottu oikeudessa, kun Väyrysellä ja puolueen toisella ryhmittymällä on ollut kiistaa muun muassa siitä, kenen järjestämissä kokouksissa puolueelle on valittu todellinen hallitus.