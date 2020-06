VM:n Majanen STT:lle: Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Hetemäki jatkaa tehtävässä enintään syyskuun loppuun

Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki jatkaa tehtävässä enintään syyskuun loppuun saakka. Asiasta kertoi STT:lle VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen keskiviikkona.

Hetemäki on siirtymässä työelämäprofessoriksi, ja hänen oli määrä jäädä kansliapäällikön tehtävästä pois kesäkuun lopussa. Hänen seuraajansa valinta on kuitenkin viivästynyt.

– Seuraaja nimitetään heti kun se on mahdollista, mutta jotta VM:llä on varmuudella 30.6. jälkeenkin kansliapäällikkö, niin siksi Martti (Hetemäki) on nimitetty jatkoajalle, Majanen perustelee.

Merkitystä on silläkin, että kokenut Hetemäki luotsaa näin ollen vielä loppukesällä edessä olevan hallituksen budjettiriihen valmistelua.

– Nyt on haastava julkisen talouden tilanne. Merkittäviä taloutta koskevia päätöksiä tehdään budjettiriihessä ja vaativia valmisteluja sitä ennen. On erittäin hyvä, että Hetemäki johtaa valmistelua.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on erittäin vaikutusvaltainen. Kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies, jonka tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hetemäen siirtyminen professoriksi on lykkääntynyt jo kahteen kertaan aiemminkin: ensin maaliskuun alusta huhtikuun puoliväliin ja sitten kesäkuun loppuun asti koronavirustilanteen takia.

Nergin nimitys jäissä

Edellisen valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk.) valinta kansliapäälliköksi on ollut valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg. Hänen nimityksensä on jäissä siihen asti, että eduskunnan perustuslakivaliokunta saa valmiiksi kannanottonsa eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteutumiseen liittyvistä ongelmista.

Majasen mukaan Nergin tilanne arvioidaan uudelleen perustuslakivaliokunnan selvityksen jälkeen.

Nerg oli viime hallituskaudella keskeisessä roolissa sote-uudistuksen valmistelussa, johon liittyvä tiedonsaanti on yksi perustuslakivaliokunnan selvityspäätöksessä mainituista asioista.

Nergin nimitystä on vastustettu ennen muuta SDP:ssä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkönä. Julkisuudessa on arvosteltu muun muassa sitä, että maa- ja metsätaloustieteiden maisterina hänen talousosaamisensa olisi muita hakijoita heikompaa.