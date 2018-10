Vaajakoskelaiset tekivät historiaa Pariisissa: Challenge Cupin finaaliin!

Vaajakoskelaisen Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion ry:n joukkuevoimistelujoukkue Illusion Jr kilpaili tänä viikonloppuna joukkuevoimistelun Challenge Cup -kilpailussa Pariisissa. Joukkue oli ensimmäinen jyväskyläläinen joukkue, joka on ikinä pääsyt Challenge Cup -finaaliin.



Illusion Juniorin lopullinen sijoitus oli jaettu 5. sija. Vaajakoskelaisten alkukilpailun ja loppukilpailun yhteenlaskettujen pisteiden saldoksi tuli 34.200. Joukkue kilpaili nyt ensimmäistä kertaa uudella ohjelmallaan kansainvälisellä tasolla.



– Uusi ohjelma sai hyvän vastaanoton ja tästä on hyvä jatkaa kohti kevään kilpailuja, kommentoi yksi joukkueen valmentajista Metti Pelkonen seuran tiedotteessa.



Myös itse joukkue oli tyytyväinen kilpailuun.



– Suorituspuhtaudessa on vielä tekemistä tässä vaiheessa kautta, mutta pystyimme tekemään molempina päivinä hyvät harjoitustason suoritukset ja kokonaisuutena olemme tyytyväisiä tähän kilpailuun, kertoi Illusion Jr -joukkueen kapteeni Sara Gonzalez-Kalla kisan jälkeen.



Finaalin toinen suomalaisjoukkue oli Olarin Voimistelijoiden OVO Junior Team, joka sijoittui toiseksi pistein 37.350. Muut suomalaisjoukkueet karsiutuivat finaalista maakiintiön vuoksi. Voitto meni venäläisjoukkue Victorialle.