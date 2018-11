Vaajakoskella vilisee pitkäkyntisiä, Pupuhuhdassa saa olla rauhassa – katso Keski-Suomen ja Jyväskylän tuoreet asuntomurtotilastot

Mikäli poliisin asuntomurtotilastoja on uskominen, kannattaa vaajakoskelaisten kiinnittää tulevilla talvihämärillä erityishuomiota kotiensa turvaamiseen.

Vuodesta 2012 kuluvan vuoden syyskuuhun Vaajakoskella on tehty 31 asuntomurtoa. Se on enemmän kuin Pupuhuhdassa, Keltinmäellä ja Kangasvuoressa yhteensä.

Kortepohjassa murtoja taas ei ole tapahtunut kuluneiden kahden vuoden aikana ainuttakaan.

Tiedot perustuvat Suomen Kuvalehden torstaina julkistamaan murtokoneeseen. Sen tilastot ja alueluokittelut taas perustuvat poliisilta saatuun tietoon.

Poliisi tilastoi asuntomurroksi teon, jossa tekijä on murtautunut asuntoon rikkomalla esimerkiksi oven tai ikkunan.

Rikoskomisario Sami Salo kertoo, että poliisi jakaa perinteisesti asuntomurtorikollisuuden kahteen tekijäluokkaan.

– Ensimmäinen on ulkomaalaiset rikollisryhmät, jotka saapuvat autolla Suomeen, kulkevat läpi maan iskien samalla kohteisiin ja poistuvat maasta ennen kuin poliisi ehtii tutkia ja puuttua. Tällaista trendiä poliisi kutsuu nimityksellä hit and run, Salo kertoo.

– Ja sitten on paikalliset tekijät. Heille se kohde ja samalla asuinalue valikoituu kyllä varsin satunnaisesti. Jyväskylässä ei ole mitään sellaista tiettyä paikkaa, johon ne erityisesti kohdistuisivat tai keskittyisivät.

Salon mukaan ammattimaisten rikollisryhmien vakiokohde on omakotitalo.

– Niiden kanssa on usein helpompi kontrolloida, että onko siellä ketään kotona. Se on varmaan se tärkein syy.

Viime vuonna Suomessa tehtiin 1830 asuntomurtoa. Määrä laski vuotta aikaisemmasta neljänneksellä. Silloin poliisin tilastoimia asuntomurtoja tehtiin 2474 kappaletta.

Keski-Suomi myötäilee valtakunnallista kehitystä ainakin tilastojen kuuden vuoden aikajaksolla – vuoden 2015 hurjista asuntomurtojen huippuvuosista määrä on laskenut lähelle vuoden 2012 tasoa. Salon silmiin murtokoneen tilastot näyttäytyvät jopa yllättävän alhaisina.

– Mutta kyllä ne ainakin paikallisesti tuntuisivat jossain määrin vähentyneen. Juuri hit and run -tyyppisiin murtoihin on poliisi päässyt vähän paremmin puuttumaan tässä viime vuosina.

Salon mukaan kodin turvaamisessa murroilta tulee ensisijaisesti kiinnittää huomiota lukituksiin.

– Ovien lukitukset on tärkeä olla hyvät. Ja sitten on erilaisia hälyttimiä ja turvalaitteita, ja jos on pidempään pois niin naapurien kanssa kannattaa sopia että voi pitää silmällä ettei siellä ketään tuntematttomia liiku pihapiirissä. Se on jo hyvä alku.

Katso asuntomurtomäärät alla olevista taulukoista. Toivakan ja Luhangan osalta tilastoja ei ollut saatavilla. Alemmassa taulukossa ei ole listattuna kaikkia Jyväskylän lopulliseen asuntomurtomäärään lukeutuvia alueita.

Keski-Suomen kunnat

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 yht Hankasalmi 0 0 3 1 3 2 2 11 Joutsa 5 3 2 6 1 1 6 24 Jyväskylä 39 52 72 83 51 32 44 373 Jämsä 6 5 6 5 6 9 21 58 Kannonkoski 0 0 0 5 1 0 0 6 Karstula 1 0 2 0 1 0 2 6 Keuruu 12 2 4 5 1 1 1 26 Kinnula 1 0 0 0 1 0 0 2 Kivijärvi 0 0 0 0 1 0 0 1 Konnevesi 2 0 0 4 6 0 0 12 Kuhmoinen 1 1 0 0 1 0 0 3 Kyyjärvi 0 0 0 1 1 0 0 2 Laukaa 8 10 5 8 10 6 4 51 Luhanka - - - - - - - - Multia 0 0 1 0 0 0 0 1 Muurame 8 3 2 2 2 1 4 22 Petäjävesi 0 0 0 0 0 0 2 2 Pihtiputaa 1 1 5 3 5 0 0 15 Saarijärvi 2 2 1 7 4 2 1 19 Toivakka - - - - - - - - Uurainen 0 0 0 1 2 1 0 4 Viitasaari 5 0 5 8 5 1 1 25 Äänekoski 11 7 15 9 6 7 7 62 yhteensä 102 86 123 148 108 63 95 725

Jyväskylän kaupunginosia