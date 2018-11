Vaajakosken Pelikaaneissa kiekkoileva Tommi Riikonen mielii vaihto-oppilaaksi Pohjois-Amerikkaan – Rotaryn vaihtovuodelle on tiukka seula

Internetin keskustelupalstoilla suursuosion saavuttaneen Rotary-järjestön tarjoamat vaihto-oppilasohjelmat eroavat monista muista edullisemmilla hinnoillaan. Järjestö haki uusia opiskelijoita ohjelmiinsa viime viikolla.

– Rotarylle tämä ei ole liiketoimintaa, joten vaihtoja voidaan järjestää huomattavasti kaupallisia yhtiöitä edullisemmin, kertoo Rotaryn jyväskyläläinen toimihenkilö Anssi Kuoppala.

Muutaman viikon, kesän tai peräti vuoden mittaisille vaihtojaksoille riitti tänäkin vuonna enemmän hakijoita kuin paikkoja on.

– Yleisimmin Keski-Suomesta lähdetään vuosi- ja kesävaihtoihin. Vuoden jaksoihin meillä on Jyväskylän seudulla paikkoja noin viidelle, ja tavoitteena on että jokainen pääsisi haluamaansa kohteeseen. Vaihtomaita on laidasta laitaan, ja vuoden aikana oppilaan päävelvoitteet ovat koulunkäynti ja kielen oppiminen.

Rotary-järjestö on vuonna 1905 perustettu järjestö, joka koostuu eri aloilla työskentelevien ihmisten muodostamista klubeista. Klubien jäsenet kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ja oppimaan toisiltaan uusia asioita. Maailmanlaajuisesti jäseniä on yli 1,2 miljoonaa.

– Tämä ei ole mikään salaseura, Kuoppala naurahtaa.

– Rotary on julkista toimintaa, johon kutsutaan hyvämaineisia ihmisiä. Jyväskylässä on viitisen klubia.

Kuoppala selittää, että Rotary-klubeihin on liittynyt alusta asti vahva ajatus hyväntekeväisyydestä. Nuorisovaihto on yksi sen muoto. Klubit maksavat vaihto-opiskelijan koulumaksut ja kirjat, mikä rajoittaa vaihtoon pääsevien määrää.

Vaihto-opiskelija asuu isäntäperheissä. Erilaisia perheitä pääsee kokemaan peräti neljä, sillä yhdessä perheessä ollaan noin kolme kuukautta.

– Isäntäperheet ovat Rotary-vaihtojen selkäranka. Tälläkin hetkellä Keski-Suomessa on isäntäperheiden luona viitisentoista vaihto-opiskelijaa, ja vuodenvaihteessa tulee lisää. Perheitä tarvitaan aina lisää, Kuoppala kertoo.

– Koulut ja perheet, joihin nuoria lähetämme, elävät aivan tavallista arkea, mikä on tärkeää vaihtokokemuksen kannalta. Paikalliset klubit järjestävät myös nuorille retkiä ja muuta tekemistä.

Hakuprosessi on monivaiheinen. Hakemuksen toimitettuaan opiskelija käy haastattelussa, jossa Keski-Suomen Rotary-klubien toimihenkilöt kyselevät hakijan motivaatiosta, rajoitteista ja toiveista. Kohtuullisen hyvä koulumenestys, ja osoitus sopeutumis-, esiintymis-, ja stressinsietokyvyistä sekä itsenäisyydestä ovat eduksi.

Seuraava askel on hänet matkaan lähettävän Rotary-piirin oma haastattelu, jonka perusteella lopullinen päätös vaihdon kohteesta ja kestosta tehdään. Vuoden pituiset jaksot alkavat yleensä elokuussa, ja päättyvät heinäkuussa. Viime vuosina suosittu kohde on ollut internet-kulttuurin mekka, Etelä-Korea.

Rotary-klubien haastattelussa kävi myös jyväskyläläinen Tommi Riikonen. Vaajakosken Pelikaaneissa jääkiekkoa pelaava Riikonen on tietysti kiinnostunut tähyämään Pohjois-Amerikan suuntaan, sillä Yhdysvalloissa ja Kanadassa high-school-kulttuuriin kuuluu olennaisena osana koulun joukkueessa pelaaminen.

– Jos pääsen eteenpäin hakuprosessissa, haluaisin vaihtoon koko ensi vuodeksi. Lyhyempikin pätkä toki kiinnostaa, Riikonen kertoo.

Hänen haussaan on yksi mutta: Riikonen on vegaani. Vaihtojärjestöt eivät voi pakottaa isäntäperhettä hankkimaan vaihto-opiskelijalle erillistä ruokaa, joten vegaanius voi osoittautua esteeksi pidemmässä vaihdossa.

– Toivon, ettei se kuitenkaan olisi este.

Hakijoita oli ottamassa vastaan vuoden maailmalla Rotary-järjestön kautta viettänyt Kiia Hytönen. Hän oli vaihtovuoteensa erittäin tyytyväinen.

– Vietin vuoden 2016–17 Kolumbiassa. En halunnut lähteä mihinkään tavanomaiseen paikkaan, jonne on helppo matkustaa myöhemminkin, vaan päädyin haastavaan vaihtoehtoon.

Hytönen kertoo saaneensa Kolumbiasta huiman määrän ystäviä ja kokemuksia.

– Lisäksi pääsin näkemään luokkayhteiskuntaa läheltä, mikä avarsi maailmankatsomusta. Parhaimmat muistot jäivät tietysti vaihtariporukalla tehdyiltä reissuilta.