Vaajakosken kuolonkolarissa menehtyi ulkopaikkakuntalainen 1950-luvulla syntynyt mies

Vaajakosken kupeessa Ysitiellä tiistaiaamuna sattuneessa nokkakolarissa menehtyi 50-luvulla syntynyt ulkopaikkakuntalainen mies, kertoo onnettomuuden tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Julle Lehtinen.

Henkilöauto ajautui onnettomuudessa vastaantulevien kaistalle ja törmäsi kuorma-autoon. Molemmissa autoissa oli kyydissä vain kuljettaja.

Henkilöauton kuljettaja menehtyi onnettomuuspaikalle, mutta kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut.

– Henkilöautossa oli kesärenkaat, joten on selvää, ettei niissä ole ollut pitoa. Näyttää todennäköiseltä, että auto on karannut kuljettajan hallinnasta ja ajautunut väärälle kaistalle. Vielä ei kuitenkaan ole varmuutta onnettomuuden syystä, sillä tutkinta on kesken, Lehtinen toteaa.

Tapahtumapaikka sijaitsee 1,4 kilometriä Vaajakosken ABC:ltä Leppälahden suuntaan. Onnettomuus tapahtui seitsemän jälkeen aamulla. Tie oli suljettu liikenteeltä muutaman tunnin onnettomuuden vuoksi. Liikenne palasi normaaliksi ennen puoltapäivää.