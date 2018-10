Vaajakosken ohitustien suunnitelma: Vaajavirrasta yli kahdella sillalla

Nelostie siirtyy tulevaisuudessa Jyväskylän Vaajakoskella kulkemaan Vaajakosken eteläpuolta, ja nykyinen nelostie jää tällä osuudella rinnakkaistieksi.

Vaajakosken ohitustie tulee tarpeeseen. Kesäaikaan ja usein iltapäivisin ruuhkat Vaajakosken kohdalla ovat usein kovat. Paikalliset asukkaat ovat joutuneet keksimään ohitusreittejä päästäkseen kotiin.

Suunnittelualueella on myös risteyksiä, joista pääsy valtatien liikenteen sekaan on vaikeaa ja turvatonta.

Uusi tielinjaus halkoo muun muassa Hupelin asuinaluetta ja Varaslahtea. Vaajavirran tie ylittää kahdella sillalla.

– Valtatien parantamisen yleissuunnitelma on valmistunut 2013 ja on parhaillaan Liikennevirastossa hyväksyttävänä. Nyt on vuorossa tiesuunnittelun kilpailuttaminen vielä tämän vuoden puolella, projektipäällikkö Minna Immonen Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoi.

Tiesuunnitelman tekemiselle annetaan aikaa aina syksyyn 2020 saakka.

Rakentamisen aikataulu ei ole tiedossa, koska hankkeen toteutus edellyttää erillistä rahoituspäätöstä.

– Rahoituksesta ei ole vielä mitään tietoa. Hankkeen toteuttaminen maksaa yli 100 miljoonaa euroa. Tiesuunnitelman laatiminen nielee sekin satoja tuhansia euroja. Toiveemme tietenkin on, että jo ensi eduskuntakaudella tiehanke nytkähtäisi eteenpäin. Siksi teemme tiesuunnitelman nyt, että olemme valmiita heti töihin kun rahoitus saadaan, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Jukka Lehtinen sanoi.

Tiesuunnitelman laatimisen aikana järjestetään Immosen mukaan kaksi kuntalaisten kuulemistilaisuutta, joiden ajankohta ei ole vielä selvillä.

– Kyllä kuulemisissa voi myös vaikuttaa, mutta lähinnä yksityiskohtiin. Sen sijaan suuret linjat on jo päätetty, kuten että takavuosina esillä ollutta tunnelivaihtoehtoa Vaajavirrran ali ei enää tutkita, Immonen sanoi.

Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset.

– Melusuojaus on nykyään oleellinen osa tierakentamista. Rantaväylän melusta on kärsitty pitkään, mutta nykyään ei tällaista tiehanketta voi tehdä ilman että melusuojaukset huomioidaan, Lehtinen sanoi.

Uusi ohitustie alkaa Kanavuoren suunnassa nykyisen liikenneympyrän kohdalta kaartaen kohti Hupelia. Vaajavirta ylitetään virran yli kulkevan sähkölinjan pohjoispuolelta ja tämän jälkeen tie kulkee Varassaaren halki saaren pohjoispäässä.

Tie jatkuu edelleen kaartaen kohti länttä ylittäen toisen kerran Vaajavirran sen kapeamman sivuhaaran kohdalta. Sitten uusi tie liittyy nykyiseen Vaajakosken moottoritiehen Palloilukeskus Hutungin tienoilla.

Haapalahden nykyistä liittymää parannetaan rakentamalla uudet rampit Vaajakosken suuntaan. Kanavuoreen valtateiden 4 ja 9 liittymään rakennetaan kokonaan uusi eritasoliittymä.

Valtatie 9:ää parannetaan suunnittelualueella 2+2-kaistaiseksi ja valtatielle rakennetaan Mustaniemen eritasoliittymä. Olemassa oleva Ruokosaaren eritasoliittymä puretaan. Tavoitenopeus valtateillä on 100 kilometriä tunnissa.

Suunnittelu Vaajakosken kohdalla on vaativaa. Uusi tielinjaus kulkee tiiviisti rakennetussa ympäristössä pääosin asemakaavoitetulla alueella.

Valtatien parantamisen suunnittelualueella on myös lukuisia siltoja sekä melusuojausrakenteita, jotka sijoittuvat maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta keskeisille paikoille.