"Vaaleissa jaetaan pelimerkit" – perussuomalaisten Halla-aho elvytti Scripta-bloginsa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on jälleen ottanut käyttöön Scripta-bloginsa. Torstaina julkaistussa tekstissä Halla-aho käy läpi eduskuntavaalien tuloksia.

Vaalitulos on työkalu, hän kirjoittaa. Halla-ahon mukaan vaaleissa ei muuteta asioita, vaan kyse on siitä, että puolueet saavat "pelimerkit", joiden avulla ne pyrkivät edistämään asioita haluamaansa suuntaan.

Valituksille tulleille kyseessä on työhönottopäivä, Halla-aho kuvailee.

– Valituksi tulleiden ei pidä ajatella vaalipäivää "tilipäivänä", jonka jälkeen voi vaipua laakereilla lepäilemään, vaan työhönottopäivänä. Työsuhde on määräaikainen ja katkolla taas neljän vuoden kuluttua, hän kirjoittaa.

Perussuomalaiset oli eduskuntavaaleissa kannatukseltaan toiseksi suurin puolue ja ylsi sekä kannatusprosentissa että paikkamäärissä aivan suurimmaksi yltäneen SDP:n kannoille. PS sai 17,5 prosentin kannatuksella 39 edustajanpaikkaa, kun SDP:n saalis oli 40 paikkaa 17,7 prosentin kannatuksella. Kokoomus kipusi edellisten kantaan 17 prosentilla ja 38 paikalla.

Halla-aho lataa isoja odotuksia myös toukokuun europarlamenttivaaleihin.

– Kansallismielisten puolueiden odotetaan menestyvän niissä ennennäkemättömällä tavalla, hän kirjoittaa.

"Loikkarille ottaa ohraleipä"

Halla-aho otti tekstissään kantaan myös perussuomalaista eronneen ja hallitukseen jääneen Sinisen tulevaisuuden vaatimattomaan vaalimenestykseen. Sinisten nykyministereistä ja viime vaaleissa PS:n riveissä suuria äänipotteja keränneistä ehdokkaista kukaan ei onnistunut uusimaan edustajanpaikkaansa.

– Loikkarille ottaa politiikassa melkein aina ohraleipä. Ihmiset äänestävät ensisijaisesti puoluetta ja sisältöä, vasta toissijaisesti henkilöä.

Blogin edellinen luettavissa oleva kirjoitus on lähes tasan kahden vuoden takaa. Siinä Halla-aho ruoti tuolloin käytyjen kuntavaalien tuloksia.

Blogin varhaisimmat edelleen luettavissa olevat kirjoitukset ovat vuodelta 2003.

Halla-ahon vanhemmista, noin kymmenen vuoden takaisista teksteistä on kirjoittanut tällä viikolla esimerkiksi Helsingin Sanomat. Kyse on teksteissä, jotka ovat herättäneet kysymyksiä Halla-ahon ihmiskäsityksestä. Osa teksteistä on sittemmin poistettu blogista.

Halla-aho ei ole tällä viikolla halunnut kommentoida vanhoja tekstejään medialle.