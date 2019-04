Vaali-into valtasi Keski-Suomen pikkukunnat, mutta täällä vielä kuhnitaan – Katso lista kaikkien kuntien äänestysprosenteista

Keski-Suomessa ennakkoäänestys on sujunut kahden ensimmäisen päivän aikana hieman muuta maata vilkkaammin. Torstai-iltaan mennessä maakunnassa oli käynyt äänestämässä 25 383 ihmistä, mikä tarkoittaa 11,7 prosenttia äänioikeutetuista. Eduskuntavaalit kiinnostavat ennakkoäänten perusteella keskisuomalaisia nyt selvästi enemmän kuin neljä vuotta sitten. Tuolloin kahden ensimmäisen päivän jälkeen oli äänestänyt yli 4 000 ihmistä vähemmän ja äänestysprosentti oli 9,8.

Aktiivisimpia ovat olleet pikkukuntien asukkaat. Kivijärvellä äänestämässä on käynyt jo 18,5 prosenttia kunnan asukkaista ja Luhangassa 16 prosenttia. Kolmanneksi vilkkainta ennakkoäänestys on ollut Saarijärvellä, jossa äänestysprosentti on tällä hetkellä 15,1. Vähiten ennakkoäänestys on toistaiseksi kiinnostanut Petäjävedellä, jossa vasta 6,8 prosenttia on antanut äänensä. Jyväskylän äänestysprosentti on 12,0.

Äänestysvilkkaus oli Keski-Suomessa kumpanakin päivänä lähes samalla tasolla. Eroa on kuitenkin sukupuolten välillä: ennakkoäänestäjissä on lähes 2 000 naista enemmän.