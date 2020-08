Vaalijohtaja: Viime kevään poikkeusoloissa kuntavaalit olisi pitänyt siirtää myöhemmäksi

Viime kevään poikkeusoloissa kuntavaaleja ei olisi voitu järjestää, vaan vaalit olisi täytynyt siirtää myöhempään ajankohtaan koronatilanteen takia. Näin arvioi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.

– Silloin meidän olisi pitänyt vaalit siirtää ainakin puoli vuotta eteenpäin. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, Jääskeläinen sanoo STT:lle.

Kysymys kuntavaalien ajankohdasta nousi esille tänään SDP:n puoluekokouksessa. Pääministeri Sanna Marinilta (sd.) kysyttiin tiedotustilaisuudessa, joudutaanko kuntavaaleja siirtämään koronaepidemian takia.

Marinin mukaan kuntavaalien ajankohtaa voidaan hallituksessa pohtia, jos tautitilanne näyttää pahenevan merkittävästi globaalisti ja Suomessa, mutta vielä asiasta ei ole keskusteltu.

– Varmasti nyt syksykin näyttää, miten tautitilanne kehittyy, ja ratkaisuja pitää tästäkin näkökulmasta tehdä. Kevääseen on kuitenkin vielä aikaa, Marin sanoi.

Kuntavaalit on määrä järjestää ensi huhtikuussa. Vaalipäivä on 18. huhtikuuta.

Vaalijohtaja Jääskeläisen mukaan kynnys vaalien siirtämiseen on oikeusministeriön näkökulmasta erittäin korkea. Hänen mukaansa vaaleja on kuitenkin tarvittaessa voitava siirtää, jos tilanne on todella paha.

Kuntavaalien siirto onnistuisi tavallisella lailla

Oppositiopuolue kokoomus ilmoitti heti tänään, ettei kuntavaaleja tule siirtää. Kokoomuksen puoluesihteerin Kristiina Kokon mukaan kuntavaalien aikataulusta on ehdottomasti pidettävä kiinni.

– Jos vaaleja pohdittaisiin erittäin painavasta syystä siirrettävän, se on välttämätöntä tehdä parlamentaarisesti puolueiden kesken. Tämä ei voi olla hallituksen linjattava asia, Kokko sanoi tiedotteessa.

Jääskeläinen kertoo, että eduskunta voi päättää kuntavaalien siirtämisestä yksinkertaisella enemmistöllä. Se tarkoittaa, että hallituspuolueet pystyisivät halutessaan enemmistöllään ajamaan läpi kuntavaalien siirron.

Käytännössä eduskunnan olisi säädettävä laki, jolla kuntavaalien ajankohta siirretään. Jääskeläisen mukaan tämä voisi tapahtua esimerkiksi erillisellä lailla, joka koskisi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämistä. Toinen vaihtoehto olisi tehdä väliaikainen lisäys vaalilakiin.

Kuntavaalien ajankohdasta säädetään vaalilaissa. Sen mukaan kuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai.

Tällä hetkellä kuntavaaleihin valmistaudutaan normaalisti

Jos kuntavaaleja lähdettäisiin siirtämään, se pitäisi Jääskeläisen mukaan tehdä mahdollisimman aikaisin. Ongelmana on, että kovin varhaisessa vaiheessa ei välttämättä pystytä sanomaan, millainen koronatilanne on vaalien aikaan.

– Voi olla, että sellaista arviota ei pystytä tekemään paljon ennen sitä vaalipäivää.

Jääskeläisellä ei ole tiedossa, että kuntavaalien siirtämisestä olisi keskusteltu pääministeri Marinin kanssa.

– Tällä hetkellä me (oikeusministeriössä) valmistaudumme kuntavaaleihin ihan normaalisti.

Korona täytyy silti huomioida vaalien varotoimissa. Jääskeläinen kertoo, että äänestyspaikoilla pyritään pitämään turvavälit, saatavilla on käsidesiä, vaalitoimitsijat suojautuvat asianmukaisesti ja äänestäjät voivat käyttää omaa kynää.