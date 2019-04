Vaalijohtajan mukaan äänestys on sujunut ilman häiriöitä

Äänestys on sujunut tänään ilman vaalihäirintää, sanoi vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä STT:lle illansuussa.

Valituksia ei ole tullut myöskään siitä, että vaalipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä olisi ollut vaalimainontaa. Ennakkoäänestyspaikkojen osalta saattoi Jääskeläisen mukaan olla muutama rajatapaus.

Myöhäiseen iltapäivään mennessä ei ollut liioin esiintynyt palvelunestohyökkäyksiä.

Aiemmin tällä viikolla keskusrikospoliisi ilmoitti tutkivansa epäiltyä palvelunestohyökkäystä, joka tehtiin eduskuntavaalien vaalitulospalveluun. Hyökkäyksen kohteeksi joutunut palvelu liittyi vaalituloksesta raportoimiseen esimerkiksi medialle.

– Viime yönä ei ollut mitään (yrityksiä). Sivustohan on toiminut ihan hyvin toistaiseksi. Onhan tässä vaalipäivää vielä jäljellä, mutta kyllä se on hyvin toiminut, Jääskeläinen kertoi.

Jonossa seisovat päästetään vielä äänestämään

Viime tipan äänestäjien kohdalla noudatetaan Jääskeläisen mukaan yksinkertaista ja vanhaa menettelyä.

– Kahdeksalta pannaan ovet kiinni, ja kaikki, jotka ovat (äänestyspaikalla) sisällä, saavat äänestää vaikka vähän myöhemminkin. Jos sitten on niin, että jono ulottuu oven ulkopuolelle, sen jonon häntä napataan vielä kahdeksalta sisään.

Tämä menettely selittyy Jääskeläisen mukaan sillä, että jonossa olevilla on selkeä aikomus äänestää.

Vaalihuoneistot sulkevat ovensa siis kello 20.

Äänestys vilkastui päivällä varsinkin Helsingissä

Äänestysvilkkaus näyttää nousseen kansan lähdettyä päiväkävelylle, kertoi sihteeri Veera Reuna Helsingin keskusvaalilautakunnasta iltapäivällä.

Leppoisan aamun jälkeen äänestyspaikoilla on hänen mukaansa ollut todella vilkasta. Jonoja on ollut esimerkiksi Töölössä.

Rovaniemellä vaalipäivä on lähtenyt liikkeelle odotetusti, kertoo puolestaan vaaliassistentti Henna Penttilä. Joillakin äänestyspaikoilla on ollut pientä jonotusta, mutta kaiken kaikkiaan vaalipäivä on Rovaniemellä edennyt sujuvasti.

Kuopiossa väkeä on silmämääräisesti katsottuna ollut hyvin liikkeellä, sanoo keskusvaalilautakunnan ensimmäinen sihteeri Vesa Toivanen. Hänen mukaansa hyvä keli saa ihmiset uurnille.

Tamperelaiset äänestivät pirteästi jo ennakkoon, jolloin uurnilla kävi 41,6 prosenttia äänestysikäisistä. Kuitenkin äänestäjiä on riittänyt myös varsinaisena vaalipäivänä, kertoo keskusvaalilautakunnan sihteeri Juha Perämaa. Hän sanoo itse käyneensä muutamilla äänestysalueilla ja saaneensa tietoja niiden lautakuntien jäseniltä.

– Mitään ruuhkaa ei ole varsinaisesti syntynyt, mutta kaikki ovat sitä mieltä, että äänestäjiä on koko ajan ollut. Kukaan ei ole sanonut, että hiljaista olisi ollut, Perämaa lisää.

Perämaan tietoon ei ole tullut mitään äänestykseen liittyviä ongelmia.