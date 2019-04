Vaalikampailussa näkyneet jyrkentyneet mielipiteet, sanoo kokoomuksen Orpo

Kevään eduskuntavaalikampanjoinnissa ovat näkyneet aiempaa jyrkemmin jakautuneet mielipiteet, arvioi kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Orpon mukaan sekä mielipiteiden että puolueiden aiempaa laajempi skaala näkyy esimerkiksi siinä, että keskisuuria puolueita on nyt useita. Tuoreimmissa kannatusmittauksissa yhdenkään puolueen kannatus ei ole enää noussut yli 20 prosentin. SDP on pitänyt kärkipaikkaa, ja viimeisimmissä Ylen ja Helsingin Sanomien kyselyissä kakkos- ja kolmossijasta ovat kisanneet kokoomus ja perussuomalaiset. Alma Median kyselyssä keskusta kiilasi kokoomuksen ja PS:n väliin kolmanneksi.

Orpo ei halunnut veikata puolueensa lopullista kannatuslukua.

– Tullaan rinnan mitalla ykköseksi, hän kuitenkin ennustaa.

Orpo tapasi äänestäjiä lauantaina aamupäivällä Helsingissä Narinkkatorilla. Kokoomuksen vaalivankkureihin piiskasivat vauhtia myös entiset kokoomuksen pääministerit, Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb. Kolmikko otti näyttävästi kaverikuvia ja muistutti äänestäjille, että jokaisella äänellä ja läpimenijällä on merkitystä, kun vaalien voittajaa lasketaan.

Toinen näihin vaaleihin liittyvä uusi, ikävämpi asia on ehdokkaisiin kohdistunut häirintä, Orpo sanoo.

– Tämä on asia, jota en kerta kaikkiaan hyväksy. En voi sietää sitä, että kun me käymme vaaleja, joissa valitaan meidän päättäjät, siihen tulee minkäänlaista väkivaltaa, painostamista tai häirintää. Kehityssuuntana tämä on sellainen, että vaalien jälkeen meidän täytyy kaikkien puolueiden yhdessä miettiä mitä tälle voidaan tehdä, Orpo sanoo.

Orpon mukaan hänen omissa vaalitilaisuuksissaan on ollut korkeintaan vähän levottomuutta, mutta viesteinä hän on saanut jopa uhkauksia.

– Mennään nyt vaalipäivään rauhallisissa tunnelmissa, se on meille kaikille suomalaisille tärkeä juttu. Demokratia ja vaalit on se hetki, jolloin jokainen voi sanoa mielipiteensä. Se on paras tapa, ei johonkin luvattomaan turvautuminen.

Nykyisen toimitusministeristö-hallituksen toimista on puhuttu myös vaalikampanjan aikana. Perjantaina Helsingin Sanomat kertoi, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat sote-uudistuksen loppumetreillä tietoisesti pimittäneet eduskunnalta tiedot 210 miljoonan euron epäselvyydestä maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotouttamiskorvausten rahoituksessa. Ministeriö torjui tiedot.

– Uskon siihen, mitä virkakunta sanoo, että tarvittavat tiedot on annettu. Toivon, etteivät tällaiset sotke tätä (vaalikamppailun) loppua ja keskityttäisiin siihen isoon kysymykseen, mitä kukin puolue haluaa tehdä Suomen ja suomalaisten hyväksi seuraavan neljän vuoden aikana, valtiovarainministeri Orpo sanoo.