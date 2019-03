Vaalikoneet: Jopa hallituspuolueiden ehdokkaista valtaosa peruisi koulutusleikkaukset – vain yhdeksän täysin eri mieltä

Eduskuntavaaliehdokkaista 88 prosenttia katsoo, että tämän ja edellisen hallituskauden koulutusleikkaukset on peruttava. Eri tai täysin eri mieltä koulutusleikkausten perumisesta on vain yhdeksän prosenttia ehdokkaista. Luvut käyvät ilmi Uutissuomalaisen vaalikoneaineistosta.

Voimakkaimmin peruutusten kannalle ovat asettuneet vasemmistoliitto (100 prosenttia samaa mieltä), vihreät (99), SDP (98) ja RKP (96).

Moni ehdokas puhuu ”koulutuksen kunnianpalautuksesta”. Osa nostaa esiin sen, että etenkin ammatillisesta koulutuksesta on leikattu liikaa, mikä näkyy ”ahdinkona” ja ”alasajona”. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää ammatillisen koulutuksen tilannetta hälyttävänä.

– Lähiopetustunteja on vähennetty ja opiskelu siirretty yhä enemmän opiskelijan omalle vastuulle. Lukioissa taas opiskelu on monelle liian kallista. Myös varhaiskasvatukseen, peruskouluun ja korkeakouluille tarvitaan merkittävästi lisää resursseja.

Vihreiden kansanedustajan Outi Alanko-Kahiluodon mielestä toisen asteen ammatilliseen opetukseen kaivataan kipeästi lisää opettajia ja lähiopetusta. Hän lisäisi myös muun muassa yliopistojen määrärahoja, jotta tutkijapako saadaan loppumaan.

Aivovuodosta ulkomaille muistuttaa myös SDP:n kansanedustaja Satu Taavitsainen.

– Miten ihmeessä saadaan vienti vetämään, jos Suomesta karkotetaan osaaminen?

Vain yhdeksän täysin eri mieltä

Alhaisimmaksi peruutusten puolesta puhuminen jää tämän vaalikauden hallituspuolueissa. Niidenkin ehdokkaista enemmistö kallistuu peruutusten kannalle: sinisissä 60 prosenttia, kokoomuksessa 61 ja keskustassa 72.

– Kyllä nyt on koulutuksen osalta tajuttava se, että vahvassa osaamisessa ja sivistyksessä on maamme tulevaisuus, sanoo esimerkiksi kansanedustaja Harri Jaskari (kok.), joka on vaalikoneväitteen kanssa täysin samaa mieltä.

Täysin eri mieltä leikkausten peruutuksista on kaikista Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen vaalikoneisiin vastanneista ehdokkaista vain yhdeksän. Heihin lukeutuvat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) ja kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski.

– Uusia leikkauksia ei enää tarvita. Huomio pitää kiinnittää koulutuksen saatavuuteen ja laatuun. Muun muassa ammatillisessa koulutuksessa joidenkin alojen koulutusaikoja voidaan lyhentää, Leppä toteaa.

– Koulutusjärjestelmän monenkirjavia haasteita ei ratkaista vain rahalla, vaan kysymys on ennen kaikkea siitä, mitä rahalla saadaan aikaan. Olisi poikkeuksellista, että uusi hallitus peruisi edellisen hallituksen päätöksiä, Koski sanoo.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on eri mieltä leikkausten peruutuksista ja Simon Elo samaa mieltä, mutta puoluetoverit perustelevat mielipidettään samalla tavalla: Nyt kun talous on saatu kuntoon, koulutukseenkin voidaan lisätä resursseja. Tähän yhtyy myös keskustan Hannakaisa Heikkinen.

– Tämän hallituskauden leikkaukset ovat olleet kipeitä mutta välttämättömiä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) toteaa, ettei voi vastuunkantajana heittäytyä populistiksi ja luvata, että kaikki säästöt perutaan.

– Suomi on yksi eniten julkista rahaa koulutukseen käyttävistä maailman maista – näin haluamme sen olevan tulevaisuudessakin!